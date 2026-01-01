Transmute is een privacy-gerichte bestandsconverter die documenten, afbeeldingen, audio en video tussen formaten omzet via een overzichtelijke webinterface. Bestanden worden verwerkt door je eigen zelf-gehoste instantie in plaats van een anonieme cloudservice, zodat gevoelig materiaal nooit de infrastructuur verlaat die jij beheert en er zijn geen uploadlimieten, watermerken of kosten per conversie.

Transmute zelf hosten op een VPS geeft teams een privé, altijd beschikbare conversietool die vanuit elke browser bereikbaar is. Het is een praktisch alternatief voor online converters met advertenties die gegevens verzamelen, waardoor het zeer geschikt is voor organisaties met strikte eisen voor gegevensverwerking of iedereen die simpelweg bestandsconversie wil zonder bestanden aan een derde partij te overhandigen.