Implementeer Transmute met één klik.
Privacy-gerichte bestandsconverter die documenten, afbeeldingen, audio en video transformeert zonder ze te uploaden naar servers van derden.
Kies een VPS-plan voor Transmute
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Transmute kunt bouwen
Transmute is een privacy-gerichte bestandsconverter die documenten, afbeeldingen, audio en video tussen formaten omzet via een overzichtelijke webinterface. Bestanden worden verwerkt door je eigen zelf-gehoste instantie in plaats van een anonieme cloudservice, zodat gevoelig materiaal nooit de infrastructuur verlaat die jij beheert en er zijn geen uploadlimieten, watermerken of kosten per conversie.
Transmute zelf hosten op een VPS geeft teams een privé, altijd beschikbare conversietool die vanuit elke browser bereikbaar is. Het is een praktisch alternatief voor online converters met advertenties die gegevens verzamelen, waardoor het zeer geschikt is voor organisaties met strikte eisen voor gegevensverwerking of iedereen die simpelweg bestandsconversie wil zonder bestanden aan een derde partij te overhandigen.
Belangrijkste kenmerken van Transmute
Privacy-first conversie
Bestanden worden volledig op je eigen zelfgehoste instantie verwerkt, zodat gevoelige documenten en media nooit een server van derden bereiken.
Multi-formaat ondersteuning
Converteer documenten, afbeeldingen, audio- en videoformaten vanuit één interface zonder desktopsoftware te installeren.
Geen uploadlimieten
Zelfhosting verwijdert de limieten voor bestandsgrootte en watermerken die worden opgelegd door gratis online conversiediensten.
Browsergebaseerde interface
Sleep, zet neer en converteer vanuit elke browser met een eenvoudige interface waarvoor geen account nodig is om te beginnen.
Volledig dataeigendom
Draai de service op jouw eigen VPS om volledige controle te behouden over waar bestanden worden opgeslagen en hoe lang ze worden bewaard.
Waarom Transmute op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.