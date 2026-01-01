Implementeer TaxHacker met één-klik-installatie.
Zelfgehoste AI-boekhoudtool die automatisch gegevens extraheert uit bonnen en facturen voor freelancers en kleine bedrijven.
Kies een VPS-plan voor TaxHacker
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met TaxHacker kunt bouwen
TaxHacker is een open-source, AI-gestuurde boekhoudapplicatie gebouwd voor freelancers, indie hackers en kleine bedrijven. Het elimineert handmatige gegevensinvoer door gebruik te maken van grote taalmodellen om automatisch bedragen, datums, leveranciers, belastinggegevens en regelitems te extraheren van geüploade bonnen en facturen.
In tegenstelling tot SaaS-boekhoudtools draait TaxHacker volledig op je eigen infrastructuur — je financiële documenten verlaten je server nooit. Het ondersteunt meer dan 170 wereldvaluta's met automatische historische wisselkoersconversie, werkt met OpenAI, Google Gemini, Mistral, of lokale modellen via Ollama, en laat je aangepaste categorieën en AI-prompts creëren afgestemd op je specifieke bedrijfsworkflows.
Belangrijkste kenmerken van TaxHacker
AI-documentextractie
Parseert automatisch bonnen en facturen om bedragen, datums, verkopers en belastinggegevens te extraheren zonder handmatige invoer.
Ondersteuning voor meerdere valuta
Volgt transacties in meer dan 170 valuta's en 14 cryptovaluta's met automatische conversie van historische wisselkoersen.
Flexibele LLM-aanbieders
Werkt met OpenAI, Google Gemini, Mistral, of lokale modellen zoals Ollama — kies de provider die past bij jouw privacy- en kostenbehoeften.
Aangepaste Categorieën
Maak gepersonaliseerde categorieën, projecten en velden met aangepaste AI-prompts, afgestemd op jouw specifieke bedrijfsworkflows.
Volledig databeheer
Alle financiële documenten blijven op jouw eigen server — geen diensten van derden zien ooit jouw gevoelige bedrijfsgegevens.
Bulkoperaties
Geavanceerd filteren, een full-text zoekfunctie, bulkbewerkingen en data-export maken de voorbereiding op het belastingseizoen eenvoudig.
Waarom TaxHacker op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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