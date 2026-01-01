TaxHacker is een open-source, AI-gestuurde boekhoudapplicatie gebouwd voor freelancers, indie hackers en kleine bedrijven. Het elimineert handmatige gegevensinvoer door gebruik te maken van grote taalmodellen om automatisch bedragen, datums, leveranciers, belastinggegevens en regelitems te extraheren van geüploade bonnen en facturen.

In tegenstelling tot SaaS-boekhoudtools draait TaxHacker volledig op je eigen infrastructuur — je financiële documenten verlaten je server nooit. Het ondersteunt meer dan 170 wereldvaluta's met automatische historische wisselkoersconversie, werkt met OpenAI, Google Gemini, Mistral, of lokale modellen via Ollama, en laat je aangepaste categorieën en AI-prompts creëren afgestemd op je specifieke bedrijfsworkflows.