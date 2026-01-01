Implementeer Mailtrain met één-klik-installatie.
Zelfgehost nieuwsbriefplatform voor het maken, plannen en verzenden van massa-e-mailcampagnes naar abonneelijsten.
Kies een VPS-plan voor Mailtrain
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mailtrain kunt bouwen
Mailtrain is een open-source, zelf-gehoste nieuwsbriefapplicatie gebouwd op Node.js met ondersteuning voor grootschalige e-mailcampagnes. Het biedt volledig abonneelijstbeheer, segmentatie, op MJML gebaseerde e-mailsjablonen, A/B-testen, campagneautomatisering en gedetailleerde analyses — allemaal draaiend op infrastructuur die je zelf beheert.
In tegenstelling tot SaaS e-mailplatforms die kosten per abonnee of per verzending in rekening brengen, biedt Mailtrain je onbeperkte verzendcapaciteit via je eigen SMTP-provider. Je abonnegegevens, campagnegeschiedenis en betrokkenheidsanalyses blijven op je eigen VPS, zonder kosten per e-mail en zonder vendor lock-in. Deze implementatie omvat MariaDB, Redis en MongoDB voor een complete direct bruikbare werking.
Belangrijkste kenmerken van Mailtrain
Abonneelijstbeheer
Maak en beheer meerdere abonneelijsten met aangepaste velden, segmentatie en geautomatiseerde lijsthygiëne om je doelgroep georganiseerd te houden.
Campagneautomatisering
Creëer getriggerde e-mailreeksen en RSS-campagnes die automatisch worden verzonden op basis van abonneesacties of geplande intervallen.
MJML e-mailtemplates
Ontwerp responsieve e-mailsjablonen met behulp van het MJML-framework direct in de browser met een ingebouwde visuele editor voor pixel-perfecte lay-outs.
A/B-testing
Voer A/B-tests uit op onderwerpregels en inhoud om openingspercentages en doorklikpercentages te optimaliseren voordat je naar je volledige lijst verzendt.
Campagne analyses
Track opens, klikken, afmeldingen en bounces per campagne met gedetailleerde rapporten om de e-mailprestaties na verloop van tijd te meten en te verbeteren.
Multi-user toegang
Geef teamleden rolgebaseerde toegang met gedetailleerde machtigingen en hiërarchische namespaces voor het beheren van campagnes over afdelingen of klanten heen.
Waarom Mailtrain op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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