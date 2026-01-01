Mailtrain is een open-source, zelf-gehoste nieuwsbriefapplicatie gebouwd op Node.js met ondersteuning voor grootschalige e-mailcampagnes. Het biedt volledig abonneelijstbeheer, segmentatie, op MJML gebaseerde e-mailsjablonen, A/B-testen, campagneautomatisering en gedetailleerde analyses — allemaal draaiend op infrastructuur die je zelf beheert.

In tegenstelling tot SaaS e-mailplatforms die kosten per abonnee of per verzending in rekening brengen, biedt Mailtrain je onbeperkte verzendcapaciteit via je eigen SMTP-provider. Je abonnegegevens, campagnegeschiedenis en betrokkenheidsanalyses blijven op je eigen VPS, zonder kosten per e-mail en zonder vendor lock-in. Deze implementatie omvat MariaDB, Redis en MongoDB voor een complete direct bruikbare werking.