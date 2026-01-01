Implementeer Mage AI met één klik installatie.
Modern platform voor datapijplijnen voor het bouwen, uitvoeren en beheren van ETL-workflows met Python, SQL en R.
Kies een VPS-plan voor Mage AI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mage AI kunt bouwen
Mage AI is een platform voor datapijplijnen van de volgende generatie dat een notebook-achtige ontwikkelomgeving combineert met productieklare orkestratie. Data-engineers en -analisten bouwen ETL-pipelines met Python, SQL of R in een interactieve editor, testen deze incrementeel en plannen en monitoren ze vervolgens op schaal. Integraties met PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 en tientallen andere bronnen en bestemmingen bestrijken de meeste datastack-configuraties.
Zelf Mage AI hosten op je VPS houdt gevoelige productiegegevens binnen je eigen infrastructuur, elimineert cloudkosten per uitvoering en geeft teams een toegewijde pipeline-omgeving die schaalt met hun workloads zonder leveranciersbeperkingen.
Belangrijkste kenmerken van Mage AI
Ontwikkeling in notebook-stijl
Bouw en test pipelineblokken interactief in een browser-IDE voordat je ze promoot naar geplande productieruns.
Python, SQL en R Ondersteuning
Schrijf transformatielogica in de taal die je team al gebruikt, door Python- en SQL-blokken te combineren in dezelfde pipeline.
Ingebouwde orchestratie
Plan pipelines in, definieer afhankelijkheden tussen taken en monitor uitvoeringen vanaf een uniform orkestratiedashboard.
Brede Integraties
Maak verbinding met databases, datawarehouses, cloudopslag en API's met kant-en-klare connectors die de meeste datastacktools omvatten.
Git-Integratie
Pipelinecode met versiebeheer en native Git-ondersteuning voor gezamenlijke ontwikkeling en het bijhouden van wijzigingen.
Waarom Mage AI op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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