Mage AI is een platform voor datapijplijnen van de volgende generatie dat een notebook-achtige ontwikkelomgeving combineert met productieklare orkestratie. Data-engineers en -analisten bouwen ETL-pipelines met Python, SQL of R in een interactieve editor, testen deze incrementeel en plannen en monitoren ze vervolgens op schaal. Integraties met PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 en tientallen andere bronnen en bestemmingen bestrijken de meeste datastack-configuraties.

Zelf Mage AI hosten op je VPS houdt gevoelige productiegegevens binnen je eigen infrastructuur, elimineert cloudkosten per uitvoering en geeft teams een toegewijde pipeline-omgeving die schaalt met hun workloads zonder leveranciersbeperkingen.