Keila is een open-source nieuwsbrief- en e-mailmarketingplatform dat je in staat stelt je abonneelijst te laten groeien, te segmenteren en te bereiken zonder afhankelijk te zijn van Mailchimp, Brevo of andere commerciële SaaS-oplossingen. Gebouwd in Elixir en Phoenix voor hoge bezorgbaarheid en gelijktijdige doorvoer, biedt het een overzichtelijke drag-and-drop-editor, geautomatiseerde campagnes, A/B-testen, abonneesegmentatie en double opt-in bevestigingsflows — allemaal ondersteund door je eigen SMTP-provider, zodat je volledige controle behoudt over de verzendreputatie en contactgegevens.

Keila zelf hosten op je VPS geeft nieuwsbrieven, onafhankelijke uitgevers en kleine bedrijven een onbeperkt aantal abonnees en onbeperkt aantal verzendingen zonder prijs per contactpersoon die pijnlijk oploopt na een paar duizend lezers. Verbind elke SMTP-provider — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, je eigen postfix — en beheer elke abonneerelatie.