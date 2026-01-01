Implementeer Keila met één klik installatie.
Open-source nieuwsbrief- en e-mailmarketingplatform gebouwd als een zelfgehost alternatief voor Mailchimp, Brevo en Sendinblue.
Kies een VPS-plan voor Keila
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Keila kunt bouwen
Keila is een open-source nieuwsbrief- en e-mailmarketingplatform dat je in staat stelt je abonneelijst te laten groeien, te segmenteren en te bereiken zonder afhankelijk te zijn van Mailchimp, Brevo of andere commerciële SaaS-oplossingen. Gebouwd in Elixir en Phoenix voor hoge bezorgbaarheid en gelijktijdige doorvoer, biedt het een overzichtelijke drag-and-drop-editor, geautomatiseerde campagnes, A/B-testen, abonneesegmentatie en double opt-in bevestigingsflows — allemaal ondersteund door je eigen SMTP-provider, zodat je volledige controle behoudt over de verzendreputatie en contactgegevens.
Keila zelf hosten op je VPS geeft nieuwsbrieven, onafhankelijke uitgevers en kleine bedrijven een onbeperkt aantal abonnees en onbeperkt aantal verzendingen zonder prijs per contactpersoon die pijnlijk oploopt na een paar duizend lezers. Verbind elke SMTP-provider — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, je eigen postfix — en beheer elke abonneerelatie.
Belangrijkste kenmerken van Keila
Drag-and-drop-editor
Visuele nieuwsbrieveneditor met herbruikbare blokken, afbeeldingen uploaden en live voorbeeld maakt het ontwerpen van campagnes toegankelijk voor niet-ontwikkelaars.
Abonneesegmentatie
Segmenteer op basis van abonnementstags, aangepaste velden of activiteitspatronen, en verstuur vervolgens gerichte campagnes naar specifieke doelgroepsegmenten.
Double opt-in bevestiging
Ingebouwde bevestigingsstroom handhaaft standaard dubbele opt-in, beschermt de reputatie van de afzender en zorgt voor naleving van CAN-SPAM en AVG.
Breng je eigen SMTP mee
Verbind elke SMTP-provider — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, of je eigen postfix — en beheer je eigen afleverbaarheid en afzenderreputatie.
Open- en klikanalyses
Per-campagne open- en kliktracking met afmeldpercentages en bounce-rapportage helpt onderwerpregels en inhoud na verloop van tijd te verfijnen.
API en webhooks
Volledige REST API- en webhook-integratie stelt je in staat om abonnees automatisch te synchroniseren vanuit externe CRM's, e-commerce of aanmeldformulieren.
Waarom Keila op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.