GrowthBook is een open-sourceplatform voor feature flags en A/B-testen dat engineering- en productteams volledige controle geeft over hun experimenteerinfrastructuur. Het maakt rechtstreeks verbinding met je bestaande datawarehouse â€” BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse of PostgreSQL â€” zodat experimentresultaten worden geanalyseerd waar je gegevens al staan, zonder dat je gebeurtenissen via een externe dienst hoeft te leiden.

GrowthBook zelf hosten op je VPS elimineert prijs per gebruiker, houdt experimentconfiguraties en gebruikersgegevens op je eigen infrastructuur, en maakt onbeperkt aantal teamleden en experimenten mogelijk tegen vaste infrastructuurkosten â€” cruciaal voor teams in gereguleerde sectoren of die privacygevoelige producten bouwen.