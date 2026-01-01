Implementeer GrowthBook met Ã©Ã©n klik.
Open source platform voor feature flagging en A/B-testen met warehouse-native experimentanalyse.
Kies een VPS-plan voor GrowthBook
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GrowthBook kunt bouwen
GrowthBook is een open-sourceplatform voor feature flags en A/B-testen dat engineering- en productteams volledige controle geeft over hun experimenteerinfrastructuur. Het maakt rechtstreeks verbinding met je bestaande datawarehouse â€” BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse of PostgreSQL â€” zodat experimentresultaten worden geanalyseerd waar je gegevens al staan, zonder dat je gebeurtenissen via een externe dienst hoeft te leiden.
GrowthBook zelf hosten op je VPS elimineert prijs per gebruiker, houdt experimentconfiguraties en gebruikersgegevens op je eigen infrastructuur, en maakt onbeperkt aantal teamleden en experimenten mogelijk tegen vaste infrastructuurkosten â€” cruciaal voor teams in gereguleerde sectoren of die privacygevoelige producten bouwen.
Belangrijkste kenmerken van GrowthBook
Geavanceerd A/B-testen
Voer experimenten uit met Bayesiaanse en frequentistische statistische methoden, CUPED-variantiereductie en sequentiÃ«le testen om sneller conclusies te trekken met grotere nauwkeurigheid.
Functievlagbeheer
Stuur de uitrol van functies aan op basis van gebruikerskenmerken, percentage of vereiste vlaggen, waardoor geleidelijke releases en directe terugdraaiingen mogelijk zijn zonder nieuwe implementaties.
Magazijn-eigen Analyse
Experimentstatistieken worden direct berekend in BigQuery, Snowflake, Redshift of PostgreSQL, zodat gevoelige gegevens in jouw bestaande infrastructuur blijven.
Meertalige SDK's
Integreer GrowthBook in elke stack met officiÃ«le SDK's voor React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android en meer.
Visuele experimenteditor
Voer no-code A/B-tests uit op webpagina's met de visuele editor, zonder dat er technische aanpassingen aan de codebase van de applicatie nodig zijn.
Waarom GrowthBook op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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