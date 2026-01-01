RosarioSIS is een gratis, open-source studentinformatiesysteem ontwikkeld voor scholen, schooldistricten en opleidingscentra die de volledige studentenlevenscyclus op één plek moeten beheren. Het omvat aanmeldingen, planning, cijferrapportage, aanwezigheid, discipline, facturering, catering en meer dan een dozijn andere modules — allemaal toegankelijk via een responsieve webinterface die werkt op telefoons, tablets en desktops.

Zelf RosarioSIS hosten op je VPS houdt gevoelige studentendossiers, cijfers en financiële gegevens onder jouw directe controle, zonder kosten per student of vendor lock-in van cloudproviders. De implementatie omvat PostgreSQL en is vooraf geconfigureerd met Traefik-labels voor automatische HTTPS-routering.