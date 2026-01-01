Implementeer RosarioSIS met één klik.
Open-source studenteninformatiesysteem voor het beheren van cijfers, roosters, aanwezigheid, facturatie en catering.
Kies een VPS-plan voor RosarioSIS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met RosarioSIS kunt bouwen
RosarioSIS is een gratis, open-source studentinformatiesysteem ontwikkeld voor scholen, schooldistricten en opleidingscentra die de volledige studentenlevenscyclus op één plek moeten beheren. Het omvat aanmeldingen, planning, cijferrapportage, aanwezigheid, discipline, facturering, catering en meer dan een dozijn andere modules — allemaal toegankelijk via een responsieve webinterface die werkt op telefoons, tablets en desktops.
Zelf RosarioSIS hosten op je VPS houdt gevoelige studentendossiers, cijfers en financiële gegevens onder jouw directe controle, zonder kosten per student of vendor lock-in van cloudproviders. De implementatie omvat PostgreSQL en is vooraf geconfigureerd met Traefik-labels voor automatische HTTPS-routering.
Belangrijkste kenmerken van RosarioSIS
Cijfers en rapporten
Volg opdrachten, gewogen cijferberekeningen, beoordelingsperioden en genereer afdrukbare rapporten en cijferlijsten direct vanuit het systeem.
Aanwezigheidsregistratie
Registreer dagelijkse en cursusgebonden aanwezigheid met aangepaste codes, voer vervolgens absentierapporten uit en informeer ouders automatisch via e-mail.
Plannen en rotatie
Stel hoofdroosters op, beheer cursusaanvragen en wijs studenten toe aan secties met conflictdetectie en ruimte- en docentenbeperkingen.
Facturering en voedselvoorziening
Beheer collegegeld, facturen, betalingen en kantinemaaltijdplannen met rekeningsaldi per student en afdrukbare overzichten.
Ouder- en studentenportalen
Geef gezinnen hun eigen inloggegevens om cijfers, roosters, aanwezigheid en opdrachten te bekijken zonder de werkprocessen van backofficepersoneel bloot te stellen.
Meertalig en modulair
Beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans en meer, met optionele plug-ins voor online beoordelingen, transcripten en aangepaste rapportbouwers.
Waarom RosarioSIS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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