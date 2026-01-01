Implementeer FileFlows met Ã©Ã©n-klik installatie.
Geautomatiseerde mediabestandsverwerker die je bibliotheek intelligent transcodeert en optimaliseert, en zo de bestandsgroottes tot 90% verkleint.
Kies een VPS-plan voor FileFlows
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FileFlows kunt bouwen
FileFlows is een intelligent bestandsverwerkingssysteem dat je mediabibliotheek automatisch beheert en optimaliseert via aanpasbare visuele workflows. Het monitort mappen op nieuwe bestanden, past slimme transcoderingregels toe en kan de opslagvereisten tot 90% verminderen â€” allemaal zonder handmatige tussenkomst. Ondersteuning voor hardwareversnelling voor Intel QuickSync, NVIDIA en AMD houdt de verwerking snel, zelfs bij grote bibliotheken.
Door FileFlows zelf te hosten op je VPS, geef je je mediaworkflows 24 uur per dag dedicated CPU-bronnen, houd je de verwerking van je bibliotheek volledig privÃ© en vermijd je de kosten per bestand en bandbreedtelimieten van cloudgebaseerde transcoderingdiensten.
Belangrijkste kenmerken van FileFlows
Visuele Stroomontwerper
Bouw aangepaste verwerkingspijplijnen met een drag-and-drop flow-editor â€” geen scripting vereist om complexe workflows met meerdere stappen te creÃ«ren.
Tot 90% groottereductie
Slimme transcodering naar H.265/HEVC, AV1 en andere moderne codecs verkleint de bestandsgroottes drastisch met behoud van visuele kwaliteit.
Hardwareversnelling
Ondersteunt Intel QuickSync, NVIDIA NVENC en AMD-codeerders om de transcodering van de CPU te ontlasten en bestanden aanzienlijk sneller te verwerken.
Automatische Bestandsmonitoring
Bewaakt mappen op nieuwe bestanden en activeert automatisch de verwerking, zodat je bibliotheek geoptimaliseerd blijft zonder handmatige tussenkomst.
Plug-in-ecosysteem
Breid FileFlows uit met plugins voor audionormalisatie, ondertitelbeheer, bestandshernoeming en integratie met mediaservers zoals Plex en Jellyfin.
Waarom FileFlows op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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