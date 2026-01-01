FileFlows is een intelligent bestandsverwerkingssysteem dat je mediabibliotheek automatisch beheert en optimaliseert via aanpasbare visuele workflows. Het monitort mappen op nieuwe bestanden, past slimme transcoderingregels toe en kan de opslagvereisten tot 90% verminderen â€” allemaal zonder handmatige tussenkomst. Ondersteuning voor hardwareversnelling voor Intel QuickSync, NVIDIA en AMD houdt de verwerking snel, zelfs bij grote bibliotheken.

Door FileFlows zelf te hosten op je VPS, geef je je mediaworkflows 24 uur per dag dedicated CPU-bronnen, houd je de verwerking van je bibliotheek volledig privÃ© en vermijd je de kosten per bestand en bandbreedtelimieten van cloudgebaseerde transcoderingdiensten.