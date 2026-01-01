Tot wel 69% korting op Hasura GraphQL Engine

Implementeer Hasura GraphQL Engine met één-klik-installatie.

Directe GraphQL en REST API's bovenop je PostgreSQL-database — geen backendcode vereist.

Lanceer je applicatie direct
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Implementeer Hasura GraphQL Engine met één-klik-installatie.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Hasura GraphQL Engine kunt bouwen

De Hasura GraphQL Engine maakt verbinding met je PostgreSQL-database en genereert binnen enkele seconden automatisch een volledig getypeerde GraphQL API. In plaats van resolvercode te schrijven, schemadefinities te configureren of querylagen helemaal opnieuw op te bouwen, wijzen ontwikkelaars Hasura naar een database en krijgen ze onmiddellijk filtering, sortering, paginering, aggregaties en real-time abonnementen — alles beheerd via een visuele console.

Met meer dan 32.000 GitHub-sterren en productiegebruik bij bedrijven wereldwijd, is Hasura de snelste weg van database naar API. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt je databasegegevens en querylogica binnen je infrastructuur, zonder kosten per verzoek, geen kosten voor data-uitvoer en volledige controle over toegangsrechten en snelheidsbeperking.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Hasura GraphQL Engine

Directe GraphQL-API's

Genereert automatisch een volledig getypeerde GraphQL API van je bestaande PostgreSQL-schema — tabellen, weergaven en relaties inbegrepen, zonder dat je resolvercode hoeft te schrijven.

Realtime abonnementen

Elke GraphQL-query kan worden omgezet in een live abonnement dat updates pusht naar verbonden clients via WebSockets wanneer de onderliggende gegevens veranderen.

Rijniveaumachtigingen

Definieer fijnmazige toegangscontroleregels per tabel, rol en bewerking met een point-and-click machtigingsbouwer — geen aangepaste middleware nodig.

REST-eindpuntmapping

Stel elke opgeslagen GraphQL-query beschikbaar als een benoemd REST-eindpunt, waardoor REST-clients toegang krijgen tot dezelfde gegevens zonder een aparte API-laag.

Externe schema's en acties

Koppel externe GraphQL API's en HTTP-services in het uniforme schema, zodat clients alles via één enkel eindpunt kunnen opvragen.

Waarom Hasura GraphQL Engine op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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