De Hasura GraphQL Engine maakt verbinding met je PostgreSQL-database en genereert binnen enkele seconden automatisch een volledig getypeerde GraphQL API. In plaats van resolvercode te schrijven, schemadefinities te configureren of querylagen helemaal opnieuw op te bouwen, wijzen ontwikkelaars Hasura naar een database en krijgen ze onmiddellijk filtering, sortering, paginering, aggregaties en real-time abonnementen — alles beheerd via een visuele console.

Met meer dan 32.000 GitHub-sterren en productiegebruik bij bedrijven wereldwijd, is Hasura de snelste weg van database naar API. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt je databasegegevens en querylogica binnen je infrastructuur, zonder kosten per verzoek, geen kosten voor data-uitvoer en volledige controle over toegangsrechten en snelheidsbeperking.