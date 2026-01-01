Implementeer Hasura GraphQL Engine met één-klik-installatie.
Directe GraphQL en REST API's bovenop je PostgreSQL-database — geen backendcode vereist.
Kies een VPS-plan voor Hasura GraphQL Engine
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hasura GraphQL Engine kunt bouwen
De Hasura GraphQL Engine maakt verbinding met je PostgreSQL-database en genereert binnen enkele seconden automatisch een volledig getypeerde GraphQL API. In plaats van resolvercode te schrijven, schemadefinities te configureren of querylagen helemaal opnieuw op te bouwen, wijzen ontwikkelaars Hasura naar een database en krijgen ze onmiddellijk filtering, sortering, paginering, aggregaties en real-time abonnementen — alles beheerd via een visuele console.
Met meer dan 32.000 GitHub-sterren en productiegebruik bij bedrijven wereldwijd, is Hasura de snelste weg van database naar API. Zelf-hosten op je eigen VPS houdt je databasegegevens en querylogica binnen je infrastructuur, zonder kosten per verzoek, geen kosten voor data-uitvoer en volledige controle over toegangsrechten en snelheidsbeperking.
Belangrijkste kenmerken van Hasura GraphQL Engine
Directe GraphQL-API's
Genereert automatisch een volledig getypeerde GraphQL API van je bestaande PostgreSQL-schema — tabellen, weergaven en relaties inbegrepen, zonder dat je resolvercode hoeft te schrijven.
Realtime abonnementen
Elke GraphQL-query kan worden omgezet in een live abonnement dat updates pusht naar verbonden clients via WebSockets wanneer de onderliggende gegevens veranderen.
Rijniveaumachtigingen
Definieer fijnmazige toegangscontroleregels per tabel, rol en bewerking met een point-and-click machtigingsbouwer — geen aangepaste middleware nodig.
REST-eindpuntmapping
Stel elke opgeslagen GraphQL-query beschikbaar als een benoemd REST-eindpunt, waardoor REST-clients toegang krijgen tot dezelfde gegevens zonder een aparte API-laag.
Externe schema's en acties
Koppel externe GraphQL API's en HTTP-services in het uniforme schema, zodat clients alles via één enkel eindpunt kunnen opvragen.
Waarom Hasura GraphQL Engine op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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