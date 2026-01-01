Implementeer LimeSurvey met één klik.
Professioneel online enquêteplatform voor het maken van vragenlijsten en het verzamelen van gegevens.
Kies een VPS-plan voor LimeSurvey
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LimeSurvey kunt bouwen
LimeSurvey is een toonaangevend open-source enquêteplatform dat onderzoekers, bedrijven en instellingen in staat stelt professionele online vragenlijsten te maken. Het ondersteunt meer dan 80 talen, geavanceerde vertakkingslogica, deelnemersbeheer en uitgebreide data-exportopties, waaronder SPSS- en Excel-formaten.
Met zijn uitgebreide vraagtypen, aangepaste thema's en plugin-architectuur biedt LimeSurvey enquêtefunctionaliteiten op bedrijfsniveau zonder abonnementskosten. Deze template bevat MariaDB voor betrouwbare gegevensopslag, Redis voor snel sessiebeheer en Traefik HTTPS-routering voor veilige enquête-inzendingen.
Belangrijkste kenmerken van LimeSurvey
Geavanceerde vraagtypen
Kies uit 28+ vraagtypen, waaronder matrix, rangschikking, bestandsupload en op vergelijkingen gebaseerde vragen, voor elk enquêtescenario.
Vertakkingslogica
Maak dynamische enquêtes die vragen tonen of verbergen op basis van eerdere antwoorden met behulp van een krachtige expressiebeheerder.
Meertalige enquêtes
Maak enquêtes in meer dan 80 talen met automatische ondersteuning voor tekst van rechts naar links voor echt wereldwijde gegevensverzameling.
Data-export en analyse
Exporteer resultaten naar SPSS-, R-, Excel- en CSV-formaten met ingebouwde statistieken, grafieken en kruistabeltools.
Deelnemerbeheer
Volg respondenten met token-gebaseerde toegang, stuur herinneringen en beheer quota voor nauwkeurige enquêteadministratie.
Waarom LimeSurvey op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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