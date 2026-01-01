Implementeer Manticore Search met één-klik-installatie.
Krachtige open-source zoekdatabase met fulltextzoekfunctie, vectorzoekfunctie en MySQL-protocolondersteuning.
Kies een VPS-plan voor Manticore Search
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Manticore Search kunt bouwen
Manticore Search is een krachtige open-source database, specifiek gebouwd voor zoekfunctionaliteit. Opgericht in 2017 als een voortzetting van het Sphinx Search-project, combineert het full-text zoeken, zoeken op vectorgelijkenis en real-time analyses in één engine — toegankelijk via het bekende MySQL-protocol of een JSON HTTP API.
In tegenstelling tot Elasticsearch, is Manticore geschreven in C++ en vereist het minimale middelen, terwijl het uitstekende zoekprestaties levert over miljarden documenten. Zelf-hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je zoekinfrastructuur — geen kosten per zoekopdracht, geen vendor lock-in en geen JVM-overhead.
Belangrijkste kenmerken van Manticore Search
Volledige tekst zoeken
20+ zoekoperatoren waaronder fuzzy matching, stemming en lemmatisering voor nauwkeurige full-text zoekopdrachten binnen grote documentcollecties.
MySQL-compatibel
Maak verbinding met elke MySQL-client, ORM of BI-tool — geen nieuwe SDK vereist, en bestaande op MySQL gebaseerde tools werken direct.
Vectorzoeken
Ingebouwde HNSW vectorindex maakt semantische gelijkeniszoekopdrachten en hybride trefwoord- en vectorquery's mogelijk zonder een aparte vectordatabase.
Realtime indexering
Documenten worden onmiddellijk na invoeging doorzoekbaar, zonder indexherbouwvertraging, waardoor de resultaten actueel blijven in snel veranderende datasets.
Kolomgerichte opslag
Kolomformaat versnelt analyses, aggregaties en gefaceted zoeken over grote datasets met lage geheugenoverhead.
Waarom Manticore Search op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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