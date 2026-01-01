Tot wel 69% korting op Apache Hop

Implementeer Apache Hop in één-klik-installatie.

Open-source visueel data-orkestratieplatform voor het ontwerpen van pijplijnen en workflows die overal draaien.

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AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
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Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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 64,99
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Apache Hop kunt bouwen

Apache Hop (Hop Orchestration Platform) is een open-source data-integratie- en orchestratieproject dat is geïncubeerd en afgestudeerd bij de Apache Software Foundation als de moderne opvolger van Pentaho Data Integration (Kettle). Het stelt data-engineers in staat om visueel pipelines en workflows te ontwerpen die gegevens verplaatsen en transformeren tussen bestanden, databases, message queues, cloud-datawarehouses en SaaS API's zonder aangepaste code te schrijven.

Deze template implementeert Hop Web, de browsergebaseerde versie van de Hop GUI die draait op Apache Tomcat. Door Hop zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle verbindingsreeksen, inloggegevens en tussentijdse datasets op infrastructuur die jij beheert, zonder de per-gebruiker-, per-pipeline- of rij-volume kosten die gebruikelijk zijn bij commerciële ETL-platforms.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Apache Hop

Visuele pijplijnontwerper

Drag-and-drop editor met 200+ transformaties en acties voor bestanden, databases, API's, berichtenwachtrijen en datakwaliteitscontroles — geen Java of Python vereist om productiepijplijnen te bouwen.

Browser-gebaseerde GUI

Dezelfde Hop GUI-ervaring als de desktopclient, geleverd via Tomcat zodat teams pijplijnen kunnen ontwerpen vanuit elke browser zonder lokale Java-installaties.

Engine-onafhankelijke uitvoering

Ontwerp één keer en voer pijplijnen uit op de native Hop-engine, Apache Spark, Apache Flink of Google Cloud Dataflow via de Apache Beam runner-abstractie.

Metadata-gestuurde workflows

Hergebruik verbindingen, uitvoeringsconfiguraties, pijplijnsjablonen en unittesten als eersteklas metadata-objecten die in Git zijn ingecheckt naast de pijplijndefinities.

Ingebouwde dataherkomst

Elke transformatie registreert invoer, uitvoer en veldtoewijzingen, zodat analisten een kolom kunnen herleiden tot de bronbestanden of tabellen binnen complexe meerstapsworkflows.

Waarom Apache Hop op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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