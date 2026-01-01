Implementeer Apache Hop in één-klik-installatie.
Open-source visueel data-orkestratieplatform voor het ontwerpen van pijplijnen en workflows die overal draaien.
Kies een VPS-plan voor Apache Hop
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Hop kunt bouwen
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) is een open-source data-integratie- en orchestratieproject dat is geïncubeerd en afgestudeerd bij de Apache Software Foundation als de moderne opvolger van Pentaho Data Integration (Kettle). Het stelt data-engineers in staat om visueel pipelines en workflows te ontwerpen die gegevens verplaatsen en transformeren tussen bestanden, databases, message queues, cloud-datawarehouses en SaaS API's zonder aangepaste code te schrijven.
Deze template implementeert Hop Web, de browsergebaseerde versie van de Hop GUI die draait op Apache Tomcat. Door Hop zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle verbindingsreeksen, inloggegevens en tussentijdse datasets op infrastructuur die jij beheert, zonder de per-gebruiker-, per-pipeline- of rij-volume kosten die gebruikelijk zijn bij commerciële ETL-platforms.
Belangrijkste kenmerken van Apache Hop
Visuele pijplijnontwerper
Drag-and-drop editor met 200+ transformaties en acties voor bestanden, databases, API's, berichtenwachtrijen en datakwaliteitscontroles — geen Java of Python vereist om productiepijplijnen te bouwen.
Browser-gebaseerde GUI
Dezelfde Hop GUI-ervaring als de desktopclient, geleverd via Tomcat zodat teams pijplijnen kunnen ontwerpen vanuit elke browser zonder lokale Java-installaties.
Engine-onafhankelijke uitvoering
Ontwerp één keer en voer pijplijnen uit op de native Hop-engine, Apache Spark, Apache Flink of Google Cloud Dataflow via de Apache Beam runner-abstractie.
Metadata-gestuurde workflows
Hergebruik verbindingen, uitvoeringsconfiguraties, pijplijnsjablonen en unittesten als eersteklas metadata-objecten die in Git zijn ingecheckt naast de pijplijndefinities.
Ingebouwde dataherkomst
Elke transformatie registreert invoer, uitvoer en veldtoewijzingen, zodat analisten een kolom kunnen herleiden tot de bronbestanden of tabellen binnen complexe meerstapsworkflows.
Waarom Apache Hop op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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