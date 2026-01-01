Apache Hop (Hop Orchestration Platform) is een open-source data-integratie- en orchestratieproject dat is geïncubeerd en afgestudeerd bij de Apache Software Foundation als de moderne opvolger van Pentaho Data Integration (Kettle). Het stelt data-engineers in staat om visueel pipelines en workflows te ontwerpen die gegevens verplaatsen en transformeren tussen bestanden, databases, message queues, cloud-datawarehouses en SaaS API's zonder aangepaste code te schrijven.

Deze template implementeert Hop Web, de browsergebaseerde versie van de Hop GUI die draait op Apache Tomcat. Door Hop zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle verbindingsreeksen, inloggegevens en tussentijdse datasets op infrastructuur die jij beheert, zonder de per-gebruiker-, per-pipeline- of rij-volume kosten die gebruikelijk zijn bij commerciële ETL-platforms.