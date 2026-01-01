Installeer Tiny Tiny RSS met één klik installatie.
Zelfgehoste, multi-user RSS- en Atom-nieuwsaggregator voor het lezen en organiseren van feeds vanuit elke browser.
Kies een VPS-plan voor Tiny Tiny RSS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Tiny Tiny RSS kunt bouwen
Tiny Tiny RSS is een zelf-gehoste, open-source RSS- en Atom-feedaggregator waarmee je websites, blogs en nieuwsbronnen kunt volgen vanuit één enkele, privé webinterface. Het haalt continu updates op de achtergrond op, zodat je feeds altijd up-to-date zijn, en biedt een flexibele interface met sneltoetsen, full-text zoeken, labels, filters en OPML import/export.
Meerdere gebruikersaccounts worden ondersteund, elk met onafhankelijke feedabonnementen en voorkeuren. Een ingebouwde API stelt mobiele clients zoals FeedMe en Fluent Reader in staat om verbinding te maken en de leesvoortgang te synchroniseren. Zelf-hosten op je VPS houdt je leesgeschiedenis en abonnementen privé — geen enkele externe dienst ziet wat je leest.
Belangrijkste kenmerken van Tiny Tiny RSS
Continu feed ophalen
Haalt updates op van alle geabonneerde feeds op de achtergrond, zodat artikelen klaar zijn om te lezen zodra je de app opent.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Maak meerdere onafhankelijke accounts, elk met hun eigen feedabonnementen, labels, filters en leesvoorkeuren.
Mobiele Cliënt-API
Ingebouwde API laat populaire mobiele clients zoals FeedMe, Fluent Reader en Reeder verbinden en je leesvoortgang synchroniseren op verschillende apparaten.
Filters en Labels
Automatisch artikelen labelen, sterren geven of verbergen op basis van regels die je definieert — houd je leeslijst gericht op wat belangrijk is.
OPML-import en -export
Importeer je bestaande abonnementen van elke andere RSS-lezer via OPML en exporteer ze net zo gemakkelijk wanneer je moet migreren.
Waarom Tiny Tiny RSS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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