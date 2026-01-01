Tiny Tiny RSS is een zelf-gehoste, open-source RSS- en Atom-feedaggregator waarmee je websites, blogs en nieuwsbronnen kunt volgen vanuit één enkele, privé webinterface. Het haalt continu updates op de achtergrond op, zodat je feeds altijd up-to-date zijn, en biedt een flexibele interface met sneltoetsen, full-text zoeken, labels, filters en OPML import/export.

Meerdere gebruikersaccounts worden ondersteund, elk met onafhankelijke feedabonnementen en voorkeuren. Een ingebouwde API stelt mobiele clients zoals FeedMe en Fluent Reader in staat om verbinding te maken en de leesvoortgang te synchroniseren. Zelf-hosten op je VPS houdt je leesgeschiedenis en abonnementen privé — geen enkele externe dienst ziet wat je leest.