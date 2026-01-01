Mongo Express is een lichtgewicht, open-source web-interface voor MongoDB, gebouwd met Node.js en Bootstrap 5. Hiermee kun je verbinding maken met een MongoDB-instantie en direct databases doorbladeren, collecties verkennen, documenten bewerken en query's uitvoeren — alles vanuit een browsertabblad, zonder dat een lokale databaseclient nodig is. De interface ondersteunt volledige CRUD-bewerkingen voor databases, collecties en individuele documenten, en ondersteunt het volledige scala aan BSON-datatypen, zodat documenten nauwkeurig worden weergegeven en bewerkt.

Door Mongo Express zelf te hosten naast je MongoDB-database op een VPS blijven beide services op hetzelfde privénetwerk, zodat je databasepoort nooit aan het internet wordt blootgesteld terwijl de beheerinterface toegankelijk blijft via HTTPS via Traefik.