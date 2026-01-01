Implementeer Mongo Express met één klik installatie.
Webgebaseerde beheerinterface voor MongoDB waarmee je databases kunt doorbladeren, bewerken en beheren via een browser.
Kies een VPS-plan voor Mongo Express
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mongo Express kunt bouwen
Mongo Express is een lichtgewicht, open-source web-interface voor MongoDB, gebouwd met Node.js en Bootstrap 5. Hiermee kun je verbinding maken met een MongoDB-instantie en direct databases doorbladeren, collecties verkennen, documenten bewerken en query's uitvoeren — alles vanuit een browsertabblad, zonder dat een lokale databaseclient nodig is. De interface ondersteunt volledige CRUD-bewerkingen voor databases, collecties en individuele documenten, en ondersteunt het volledige scala aan BSON-datatypen, zodat documenten nauwkeurig worden weergegeven en bewerkt.
Door Mongo Express zelf te hosten naast je MongoDB-database op een VPS blijven beide services op hetzelfde privénetwerk, zodat je databasepoort nooit aan het internet wordt blootgesteld terwijl de beheerinterface toegankelijk blijft via HTTPS via Traefik.
Belangrijkste kenmerken van Mongo Express
Volledige CRUD-bewerkingen
Maak, lees, werk bij en verwijder databases, collecties en documenten via een overzichtelijke browserinterface zonder shell-commando's te schrijven.
Inline documenteditor
Bewerk documenten direct in de UI met volledige BSON-typeondersteuning, zodat waarden zoals ObjectId, Date en NumberLong correct worden verwerkt.
Collectie-import en -export
Importeer en exporteer collectiegegevens in JSON-formaat voor migraties, back-ups of het delen van dataset-snapshots tussen omgevingen.
Inhoudsopgavebeheer
Bekijk, maak aan en verwijder indexen op elke collectie om queryprestaties te begrijpen en te optimaliseren zonder de browser te verlaten.
GridFS bestandsbeheer
Beheer en blader door grote bestanden die zijn opgeslagen in MongoDB GridFS-buckets, direct via de UI.
Waarom Mongo Express op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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