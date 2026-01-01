InsForge is een open-source, alles-in-één backendplatform ontworpen voor agentic coding. Het bundelt de bouwstenen die moderne applicaties nodig hebben — authenticatie, een PostgreSQL-database met REST- en realtime API's, S3-compatibele bestandsopslag, een LLM-modelgateway en Deno-gebaseerde edge-functies — achter één enkele beheer-UI en MCP-server die AI-codeeragenten programmatisch kunnen aansturen.

Door InsForge zelf te hosten op je eigen VPS houd je gebruikersaccounts, applicatiegegevens en geüploade bestanden volledig onder je controle, zonder prijs per project, zonder gebruikslimieten en zonder vendor lock-in. De inbegrepen MCP-server stelt codeeragenten zoals Claude en Cursor in staat om tabellen te provisioneren, authenticatie te configureren, functies te implementeren en opslag te beheren, rechtstreeks vanuit je editor.