Implementeer InsForge met één-klik installatie.
Open-source backendplatform voor AI-codeeragents, met gebundelde authenticatie, Postgres, opslag en edge-functies.
Kies een VPS-plan voor InsForge
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met InsForge kunt bouwen
InsForge is een open-source, alles-in-één backendplatform ontworpen voor agentic coding. Het bundelt de bouwstenen die moderne applicaties nodig hebben — authenticatie, een PostgreSQL-database met REST- en realtime API's, S3-compatibele bestandsopslag, een LLM-modelgateway en Deno-gebaseerde edge-functies — achter één enkele beheer-UI en MCP-server die AI-codeeragenten programmatisch kunnen aansturen.
Door InsForge zelf te hosten op je eigen VPS houd je gebruikersaccounts, applicatiegegevens en geüploade bestanden volledig onder je controle, zonder prijs per project, zonder gebruikslimieten en zonder vendor lock-in. De inbegrepen MCP-server stelt codeeragenten zoals Claude en Cursor in staat om tabellen te provisioneren, authenticatie te configureren, functies te implementeren en opslag te beheren, rechtstreeks vanuit je editor.
Belangrijkste kenmerken van InsForge
native AI-agent
Gebundelde MCP-server stelt authenticatie, database, opslag en functies beschikbaar als tools die AI-codeeragenten direct kunnen aanroepen tijdens het bouwen van je app.
PostgreSQL met automatische API
Ingebouwde PostgREST zet jouw schema direct om in een geversioneerde REST API met beveiliging op rijniveau, zodat je endpoints levert zonder boilerplate te schrijven.
Authenticatie ingebouwd
E-mail- en wachtwoordauthenticatie plus OAuth-providers (Google, GitHub, Discord en meer) zijn klaar om te integreren in je client met één enkele SDK-aanroep.
Edge functies op Deno
Schrijf serverloze TypeScript-functies die draaien op een gesandboxte Deno-runtime met directe toegang tot de database en opslaglaag.
S3-compatibele opslag
Upload, bied aan en beheer bestandsrechten via een S3-compatibele opslaglaag die lokaal op schijf werkt of tegen elke S3-bucket.
Uniforme modelgateway
Een OpenAI-compatibele gateway stelt je app in staat om meerdere LLM-providers aan te roepen via één API-interface, waarbij gebruiksregistratie en sleutelrotatie centraal worden afgehandeld.
Waarom InsForge op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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