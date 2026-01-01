DbGate is een open-source cross-platform databasebeheerder die MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra en Amazon Redshift beheert via één webgebaseerde interface. In plaats van te wisselen tussen leverancierspecifieke tools, verbind je met elke database vanuit één werkruimte, voer je SQL- of NoSQL-query's met meerdere tabbladen uit, bewerk je tabellen inline en vergelijk je schema's tussen omgevingen.

Door DbGate zelf te hosten op je eigen VPS blijven verbindingsreeksen, opgeslagen query's en geëxporteerde gegevens volledig op je infrastructuur, zonder cloudtelemetrie of licenties per gebruiker. De browserinterface is toegankelijk vanaf elk apparaat, waardoor het nuttig is voor ad-hoc gegevensinspectie, dagelijks beheer en gezamenlijk debuggen zonder een desktopclient op elke ontwikkelaarsmachine te installeren.