Implementeer DbGate met één klik.
Open-source cross-platform databasebeheerprogramma dat MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis en vele andere SQL- en NoSQL-engines ondersteunt.
Kies een VPS-plan voor DbGate
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DbGate kunt bouwen
DbGate is een open-source cross-platform databasebeheerder die MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra en Amazon Redshift beheert via één webgebaseerde interface. In plaats van te wisselen tussen leverancierspecifieke tools, verbind je met elke database vanuit één werkruimte, voer je SQL- of NoSQL-query's met meerdere tabbladen uit, bewerk je tabellen inline en vergelijk je schema's tussen omgevingen.
Door DbGate zelf te hosten op je eigen VPS blijven verbindingsreeksen, opgeslagen query's en geëxporteerde gegevens volledig op je infrastructuur, zonder cloudtelemetrie of licenties per gebruiker. De browserinterface is toegankelijk vanaf elk apparaat, waardoor het nuttig is voor ad-hoc gegevensinspectie, dagelijks beheer en gezamenlijk debuggen zonder een desktopclient op elke ontwikkelaarsmachine te installeren.
Belangrijkste kenmerken van DbGate
SQL en NoSQL samen
Maak verbinding met MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra en meer vanuit één werkruimte zonder te hoeven wisselen tussen leverancierspecifieke clients.
Multi-tabblad query-editor
Voer SQL- of MongoDB-query's uit over meerdere tabbladen met automatisch aanvullen, syntaxmarkering en permanente geschiedenis die herverbindingen en herstarts overleeft.
Visuele tabeleditor
Blader, filter, sorteer en bewerk rijen direct in een spreadsheet-achtig raster, en voer vervolgens wijzigingen door via een gegenereerde SQL-diff voordat ze in de database terechtkomen.
Schema vergelijken en exporteren
Vergelijk schema's tussen twee databases, genereer migratie-SQL en exporteer tabellen of query's naar CSV, JSON, SQL-dumps of Excel direct vanuit de browser.
ER-diagramontwerper
Visualiseer relaties met een interactief ER-diagram, exporteer vervolgens de lay-out als SVG of PNG voor documentatie en architectuurbeoordelingen.
Waarom DbGate op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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