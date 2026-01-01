Implementeer Dasharr met één klik installatie.
Zelfgehost dashboard dat upload-, download- en bounty-statistieken bijhoudt voor meer dan twintig privé torrenttrackers.
Kies een VPS-plan voor Dasharr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dasharr kunt bouwen
Dasharr is een open-source Rust- en Vue-dashboard, specifiek gebouwd voor gebruikers van privé-torrenttrackers. Het peilt periodiek elke indexer die je inschakelt, slaat de geschiedenis op in PostgreSQL en toont langetermijntrends in upload, download, ratio, bonuspunten en bounty die de trackers zelf zelden blootleggen buiten de huidige waarde.
Door Dasharr zelf te hosten op je VPS blijven elke API-sleutel en de volledige geschiedenis van je trackeraccounts volledig op je eigen infrastructuur, in plaats van bij een dienst van derden. Statistieken worden elke zes uur op de achtergrond verzameld, zodat je uploads, geautomatiseerde tools en bounty-uitgaven van al je trackers kunt correleren in één enkele tijdlijn.
Belangrijkste kenmerken van Dasharr
Multi-tracker-ondersteuning
Ingebouwde verzamelaars voor meer dan twintig privétrackers, waaronder RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, en nog veel meer, onder één enkel dashboard.
Langetermijngeschiedenis
Elke peiling wordt opgeslagen in PostgreSQL, zodat je kunt zien hoe upload, ratio en bonuspunten zich ontwikkelen over weken en maanden, in plaats van alleen de huidige momentopname.
Geplande verzameling
Statistieken worden elke zes uur automatisch op de achtergrond vernieuwd, zodat het dashboard altijd de recente activiteit weerspiegelt zonder handmatige synchronisatie.
Bountyplanning
Volg bounty-inkomsten en uitgaven over trackers om te plannen hoeveel kan worden toegewezen aan aanvragen binnen een gekozen tijdsbestek.
OpenAPI gedocumenteerd
Elk eindpunt wordt ontsloten via een Swagger UI op /swagger-ui/, zodat de gegevens kunnen worden opgevraagd vanuit aangepaste scripts, Grafana, of andere dashboards.
Standaard privé
Tracker API-sleutels verlaten nooit je VPS — de backend communiceert rechtstreeks met elke indexeerder en slaat inloggegevens op in je eigen PostgreSQL-database.
Waarom Dasharr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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