Dasharr is een open-source Rust- en Vue-dashboard, specifiek gebouwd voor gebruikers van privé-torrenttrackers. Het peilt periodiek elke indexer die je inschakelt, slaat de geschiedenis op in PostgreSQL en toont langetermijntrends in upload, download, ratio, bonuspunten en bounty die de trackers zelf zelden blootleggen buiten de huidige waarde.

Door Dasharr zelf te hosten op je VPS blijven elke API-sleutel en de volledige geschiedenis van je trackeraccounts volledig op je eigen infrastructuur, in plaats van bij een dienst van derden. Statistieken worden elke zes uur op de achtergrond verzameld, zodat je uploads, geautomatiseerde tools en bounty-uitgaven van al je trackers kunt correleren in één enkele tijdlijn.