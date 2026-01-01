WinterCMS is een gratis, open-source contentmanagementsysteem gebouwd op het Laravel PHP-framework. Oorspronkelijk afgeleid van OctoberCMS, combineert het een ontwikkelaarsvriendelijke architectuur met een intuïtieve backend die het beheren van content eenvoudig maakt voor niet-technische gebruikers. Het CMS wordt geleverd met een blokgebaseerde editor, een flexibel plug-in-ecosysteem en een aanpasbare front-end waarmee teams geavanceerde websites kunnen bouwen en onderhouden zonder in te boeten aan codekwaliteit.

Zelf WinterCMS hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je gegevens, elimineert kosten per site of per gebruiker, en laat je elke laag van de stack aanpassen. Deze template koppelt WinterCMS aan een dedicated MySQL 8-database voor betrouwbare, productieklare persistentie vanaf dag één.