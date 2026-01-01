Implementeer WinterCMS installatie met één klik.
Gratis, open source, op Laravel gebaseerd CMS met een overzichtelijk controlepaneel, pluginsysteem en een krachtige thema-engine.
Kies een VPS-plan voor WinterCMS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met WinterCMS kunt bouwen
WinterCMS is een gratis, open-source contentmanagementsysteem gebouwd op het Laravel PHP-framework. Oorspronkelijk afgeleid van OctoberCMS, combineert het een ontwikkelaarsvriendelijke architectuur met een intuïtieve backend die het beheren van content eenvoudig maakt voor niet-technische gebruikers. Het CMS wordt geleverd met een blokgebaseerde editor, een flexibel plug-in-ecosysteem en een aanpasbare front-end waarmee teams geavanceerde websites kunnen bouwen en onderhouden zonder in te boeten aan codekwaliteit.
Zelf WinterCMS hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je gegevens, elimineert kosten per site of per gebruiker, en laat je elke laag van de stack aanpassen. Deze template koppelt WinterCMS aan een dedicated MySQL 8-database voor betrouwbare, productieklare persistentie vanaf dag één.
Belangrijkste kenmerken van WinterCMS
Laravel Fundament
Gebouwd op Laravel PHP, erft WinterCMS een volwassen routering, ORM en beveiligingslaag die ontwikkelaars al kennen en vertrouwen.
Inplugecosysteem
Breid de functionaliteit uit via een rijke plugin-marktplaats en een duidelijke API die het bouwen van aangepaste plugins snel en onderhoudbaar maakt.
Themaengine
Ontwerp volledig aangepaste front-ends met Twig-sjablonen, met CMS-componenten, partials en lay-outs — geen thema-lock-in vereist.
Schoon Admin Paneel
Een verfijnde, op rollen gebaseerde backend stelt contentredacteuren in staat pagina's, media en instellingen te beheren zonder ontwikkelaarshulp nodig te hebben.
Mediabeheerder
Ingebouwd bestands- en afbeeldingsbeheer met upload-, organisatie- en inline bewerkingstools houdt alle assets op één plek.
Waarom WinterCMS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.