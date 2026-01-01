Implementeer Docker Registry met één klik installatie.
Het officiële privéregister voor het opslaan, distribueren en beheren van jouw Docker-container-images.
Kies een VPS-plan voor Docker Registry
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Docker Registry kunt bouwen
Docker Registry is het officiële, open source opslag- en distributiesysteem voor Docker-images. Door je eigen registry te draaien, bied je je team een privé, hoogwaardige repository voor container-images — waardoor bedrijfseigen applicatiecode niet op openbare hubs terechtkomt en snelle, betrouwbare image-pulls worden gegarandeerd voor je CI/CD-pipelines en productie-implementaties.
Zelf-hosten op je VPS betekent dat imagedata je infrastructuur nooit verlaat, wat de naleving van gegevensbeheerbeleid vereenvoudigt en de afhankelijkheid van externe services wegneemt. Je beheert de toegang, het bewaarbeleid en de opslagcapaciteit — zonder kosten per image of bandbreedtelimieten opgelegd door gehoste registry-providers.
Belangrijkste kenmerken van Docker Registry
Privé afbeeldingenopslag
Sla eigen containerimages veilig op je eigen infrastructuur op, door gevoelige code uit de buurt van openbare registers te houden.
CI/CD-integratie
Standaard Docker push- en pull-API garandeert compatibiliteit met elke buildtool, pipeline en orkestratieplatform.
Webhookondersteuning
Activeer automatisch vervolgpijplijnstappen telkens wanneer een nieuwe image naar de registry wordt gepusht.
Persistente laagcache
Gedeelde laagopslag voor afbeeldingen vermindert het schijfgebruik drastisch en versnelt de distributie van afbeeldingen binnen je team.
Waarom Docker Registry op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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