Docker Registry is het officiële, open source opslag- en distributiesysteem voor Docker-images. Door je eigen registry te draaien, bied je je team een privé, hoogwaardige repository voor container-images — waardoor bedrijfseigen applicatiecode niet op openbare hubs terechtkomt en snelle, betrouwbare image-pulls worden gegarandeerd voor je CI/CD-pipelines en productie-implementaties.

Zelf-hosten op je VPS betekent dat imagedata je infrastructuur nooit verlaat, wat de naleving van gegevensbeheerbeleid vereenvoudigt en de afhankelijkheid van externe services wegneemt. Je beheert de toegang, het bewaarbeleid en de opslagcapaciteit — zonder kosten per image of bandbreedtelimieten opgelegd door gehoste registry-providers.