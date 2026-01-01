Implementeer Grist met één klik installatie.
Open-source hybride spreadsheet-database als een zelfgehoste Airtable-alternatief.
Kies een VPS-plan voor Grist
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Grist kunt bouwen
Grist is een open-source relationele spreadsheet die de bekendheid van spreadsheets combineert met de kracht van databases. Teams gebruiken het om gegevens te organiseren, aangepaste weergaven te bouwen, dashboards te maken en interactieve applicaties te ontwerpen zonder code te schrijven, waardoor het een veelzijdig zelf-gehost alternatief is voor Airtable.
Met Python-formules, gedetailleerde toegangscontroles, een REST-API en aangepaste widgets, stelt Grist zowel technische als niet-technische gebruikers in staat om geavanceerde data-applicaties te bouwen. Deze template omvat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag, Redis voor prestatiecaching en Traefik HTTPS-routing voor veilige teamtoegang.
Belangrijkste kenmerken van Grist
Relationeel Gegevensmodel
Koppel tabellen met verwijzingen en opzoekfuncties zoals een database, terwijl je de vertrouwde bewerkingservaring van een spreadsheet behoudt.
Python Formules
Gebruik volledige Python voor berekeningen en datatransformaties in plaats van beperkte spreadsheetformuletalen.
Aangepaste weergaven en indelingen
Maak kaartweergaven, grafieken, agenda's en aangepaste widget-indelingen om je gegevens op elke gewenste manier te visualiseren en ermee te werken.
Fijnmazige toegangscontrole
Stel machtigingen in op document-, tabel-, kolom- en rijniveau voor nauwkeurige controle over teamsamenwerking en gegevenszichtbaarheid.
REST API-integratie
Volledige API-toegang maakt het lezen, schrijven en automatiseren van gegevensbewerkingen mogelijk voor naadloze integratie met externe tools.
Waarom Grist op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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