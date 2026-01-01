Implementeer Docspell met één-klik-installatie.
Zelfgehoste documentenorganizer die scans, e-mails en pdf's automatisch tagt en ze volledig doorzoekbaar maakt.
Kies een VPS-plan voor Docspell
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Docspell kunt bouwen
Docspell is een open-source zelfgehoste documentbeheerserver, ontworpen voor stapels papier die zijn gescand, gedownload of gemaild. Het voert OCR (tekstherkenning) uit op inkomende bestanden, extraheert datums, correspondenten en bedragen met behulp van NLP, en slaat de gestructureerde metadata op naast het originele document, zodat het hele archief volledig doorzoekbaar wordt. Tags, aangepaste velden, mappen en opgeslagen zoekopdrachten maken het praktisch om huishoudelijk papierwerk, freelance facturen of bedrijfsadministratie van kleine bedrijven gedurende vele jaren te beheren.
Docspell zelf hosten op je eigen VPS houdt het meest gevoelige papierwerk — belastinggegevens, medische rekeningen, juridische documenten, overheidsformulieren — binnen infrastructuur die je beheert, in plaats van een SaaS-documentdienst. De implementatie omvat PostgreSQL voor opslag, Solr voor fulltext zoeken, en de Docspell REST-server plus joex-worker voor OCR (tekstherkenning) en conversie, waarbij de eerste aanmelding het account aanmaakt dat eigenaar is van het documentarchief.
Belangrijkste kenmerken van Docspell
OCR- en NLP-extractie
Voert OCR uit op elke scan en extraheert vervolgens datums, correspondenten, bedragen en contactpersonen, zodat elk document al voorgeclassificeerd in de inbox arriveert.
Fulltext zoeken
Door Solr aangedreven fulltext-zoekfunctie door elk document heen — facturen, contracten, bonnen, e-mailbijlagen — met filters op tag, map en veld.
E-mail en mapinvoer
Haal mailboxbijlagen op via IMAP, accepteer HTTP-uploads van scanners, en bewaak een map op bestanden die via SCP of rsync zijn geplaatst.
Tags en aangepaste velden
Voorzie documenten van tags, organisatielabels, aangepaste velden (bedragen, contractdatums, vervaldatums) en opgeslagen zoekopdrachten die automatisch worden vernieuwd.
Multi-user en multi-tenant
Elke "collective" is een geïsoleerde werkruimte met zijn eigen gebruikers, documenten en metadata, zodat families of kleine teams één instantie delen zonder dat gegevens door elkaar lopen.
Documentconversie
Converteert inkomende HTML-, Office-, afbeeldings- en e-mailbestanden naar doorzoekbare PDF's via WeasyPrint, Unoconv en Tesseract voor een uniform archief.
Waarom Docspell op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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