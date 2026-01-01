Docspell is een open-source zelfgehoste documentbeheerserver, ontworpen voor stapels papier die zijn gescand, gedownload of gemaild. Het voert OCR (tekstherkenning) uit op inkomende bestanden, extraheert datums, correspondenten en bedragen met behulp van NLP, en slaat de gestructureerde metadata op naast het originele document, zodat het hele archief volledig doorzoekbaar wordt. Tags, aangepaste velden, mappen en opgeslagen zoekopdrachten maken het praktisch om huishoudelijk papierwerk, freelance facturen of bedrijfsadministratie van kleine bedrijven gedurende vele jaren te beheren.

Docspell zelf hosten op je eigen VPS houdt het meest gevoelige papierwerk — belastinggegevens, medische rekeningen, juridische documenten, overheidsformulieren — binnen infrastructuur die je beheert, in plaats van een SaaS-documentdienst. De implementatie omvat PostgreSQL voor opslag, Solr voor fulltext zoeken, en de Docspell REST-server plus joex-worker voor OCR (tekstherkenning) en conversie, waarbij de eerste aanmelding het account aanmaakt dat eigenaar is van het documentarchief.