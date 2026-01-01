Implementeer Spliit met één klik installatie.
Gratis, open-source app voor het splitsen van uitgaven voor groepen — houd gedeelde kosten bij en reken af zonder abonnementen.
Kies een VPS-plan voor Spliit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Spliit kunt bouwen
Spliit is een zelfgehost alternatief voor Splitwise waarmee groepen vrienden, huisgenoten of reizigers gedeelde uitgaven kunnen bijhouden en berekenen wie wat verschuldigd is. Maak een groep aan, voeg uitgaven toe zodra ze zich voordoen, en Spliit berekent de saldi automatisch — er is geen account vereist voor deelnemers, deel gewoon een link.
Zelf Spliit hosten betekent dat jouw financiële gegevens — wie wat heeft uitgegeven, met wie en waaraan — nooit naar een server van derden gaan of worden gebruikt voor reclame. Er zijn geen abonnementsniveaus, geen vergrendelde premiumfuncties en geen zorgen over gegevensportabiliteit: jouw instantie, jouw gegevens, jouw controle.
Belangrijkste kenmerken van Spliit
Geen account nodig
Deel een groepslink en iedereen kan direct uitgaven toevoegen of bekijken — geen aanmelding of e-mailverificatie nodig voor deelnemers.
Automatische saldoberekening
Spliit berekent wie wie wat verschuldigd is na elke uitgave en minimaliseert het aantal transacties dat nodig is om een groep te vereffenen.
Ontvangstscannen
Fotografeer een bonnetje en Spliit haalt het bedrag er automatisch uit, wat het invoeren van uitgaven versnelt zonder handmatig typen.
Ongelijke kostenverdeling
Verdeel de kosten op basis van exacte bedragen, percentages of delen — niet alleen gelijk — voor situaties waarin de ene persoon meer gebruikt dan de andere.
Uitgavencategorieën en zoeken
Categoriseer uitgaven per categorie en filter de geschiedenis om snel elke transactie te vinden binnen langlopende groepen.
Waarom Spliit op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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