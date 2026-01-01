Spliit is een zelfgehost alternatief voor Splitwise waarmee groepen vrienden, huisgenoten of reizigers gedeelde uitgaven kunnen bijhouden en berekenen wie wat verschuldigd is. Maak een groep aan, voeg uitgaven toe zodra ze zich voordoen, en Spliit berekent de saldi automatisch — er is geen account vereist voor deelnemers, deel gewoon een link.

Zelf Spliit hosten betekent dat jouw financiële gegevens — wie wat heeft uitgegeven, met wie en waaraan — nooit naar een server van derden gaan of worden gebruikt voor reclame. Er zijn geen abonnementsniveaus, geen vergrendelde premiumfuncties en geen zorgen over gegevensportabiliteit: jouw instantie, jouw gegevens, jouw controle.