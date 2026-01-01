Implementeer Nexterm met één klik installatie.
Open-source serverbeheer voor SSH-, VNC- en RDP-verbindingen, volledig toegankelijk vanuit je browser.
Kies een VPS-plan voor Nexterm
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Nexterm kunt bouwen
Nexterm is een open-source serverbeheerplatform dat SSH-terminalsessies, VNC-desktops en RDP-verbindingen consolideert in één browser-toegankelijke interface. In tegenstelling tot traditionele tools voor externe toegang die een lokale client vereisen, draait Nexterm op je VPS en geeft het je een complete verbindingshub die toegankelijk is vanaf elk apparaat met een browser.
Nexterm zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je servergegevens en sessiedata je infrastructuur nooit verlaten. De ingebouwde SFTP-bestandsbeheerder, sessie-opname, monitoring en ondersteuning voor organisaties en 2FA maken het een praktische vervanging voor het jongleren met meerdere SSH-clients, VNC-viewers en RDP-tools.
Belangrijkste kenmerken van Nexterm
SSH, VNC en RDP
Beheer SSH-terminals, VNC-desktops en RDP-sessies vanuit één browsertabblad — geen lokale clientinstallatie vereist op elk apparaat.
SFTP-bestandsbeheer
Blader, upload en download bestanden op externe servers via een ingebouwde SFTP-interface zonder dat je een aparte FTP-client nodig hebt.
Sessieopname
Neem terminal- en desktopsessies op en speel ze af voor controle, teamoverleg of het oplossen van problemen met eerdere wijzigingen.
Tweefactorauthenticatie
Bescherm de toegang tot al je servers met 2FA en OIDC SSO, zodat alleen geautoriseerde gebruikers verbindingen kunnen openen.
Multi-gebruikersorganisaties
Verdeel servers en inloggegevens in organisaties, zodat teams toegang kunnen delen zonder ongerelateerde infrastructuur bloot te stellen.
Waarom Nexterm op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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