Implementeer nieuwe API met één-klik-installatie.
Uniforme LLM-gateway voor het beheren van meerdere AI-providers met gebruiksregistratie, toegangscontrole en load balancing.
Kies een VPS-plan voor New API
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met New API kunt bouwen
New API is een open-source LLM-gateway die één toegangspunt biedt voor OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini en tientallen andere AI-providers. Het centraliseert API-sleutelbeheer, handhaaft gebruikslimieten, houdt kosten per gebruiker of team bij en maakt failover en load balancing tussen providers mogelijk — allemaal via een webdashboard.
Het zelf hosten van New API op je VPS houdt gevoelige AI-gegevens en gebruiksdata onder jouw controle, elimineert gatewaykosten per verzoek en geeft je de flexibiliteit om providers toe te voegen of te wisselen zonder je applicatiecode te wijzigen.
Belangrijkste kenmerken van New API
Uniforme Aanbiedergateway
Routeer verzoeken naar OpenAI, Claude, Gemini en andere LLM's via één enkel eindpunt, waarbij je van provider wisselt zonder je applicatiecode te wijzigen.
Gebruiksregistratie en quota's
Bewaak het tokenverbruik en de kosten per gebruiker, team of project, en stel harde limieten in om onverwachte AI-uitgaven binnen je organisatie te voorkomen.
Loadbalancing en Failover
Verdeel aanvragen over meerdere providerkanalen en val automatisch terug op alternatieven wanneer een provider niet beschikbaar is, om de uptime te maximaliseren.
Op tokens gebaseerde toegangscontrole
Geef API-tokens uit aan teams en applicaties zonder je daadwerkelijke providergegevens bloot te stellen, waarbij geheimen gecentraliseerd en op elk moment intrekbaar blijven.
Webdashboard
Beheer kanalen, gebruikers en quota via een ingebouwde webinterface met realtime gebruikslogboeken en verbruiksanalyses.
Waarom New API op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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