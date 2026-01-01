Implementeer Vince Analytics met één-klik-installatie.
Privacyvriendelijk, zelf-gehost webanalyseplatform dat een directe vervanging is voor Google Analytics.
Kies een VPS-plan voor Vince Analytics
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Vince Analytics kunt bouwen
Vince Analytics is een lichtgewicht, zelf-gehoste webanalyseserver gebouwd voor individuen en kleine teams die volledige controle willen over hun bezoekersgegevens. Het vereist geen externe database, wordt geleverd als één binair bestand en slaat alles lokaal op — waardoor het eenvoudig te gebruiken is op elke VPS zonder complexe installatie.
Vince is compatibel met Plausible Analytics tracking scripts, zodat je bestaande sites kunt migreren zonder je frontendcode te wijzigen. Het volgt paginaweergaven, unieke bezoekers, verwijzers en aangepaste gebeurtenissen terwijl het volledig GDPR-, CCPA- en PECR-conform blijft — geen cookies vereist.
Belangrijkste kenmerken van Vince Analytics
Geen cookies nodig
Vince volgt bezoekers zonder cookies of persoonlijke identificatiegegevens, waardoor je site standaard volledig voldoet aan de AVG, CCPA en PECR.
Plausible-compatibele scripts
Plaats hetzelfde trackingscript dat voor Plausible Analytics wordt gebruikt en wijs het naar je Vince-instantie — geen frontend-wijzigingen nodig bij het migreren.
Geen externe afhankelijkheden
Het hele platform wordt geleverd als één binair bestand met een ingebedde database, dus er is niets extra's om ernaast te installeren, configureren of onderhouden.
Onbeperkte sites en evenementen
Voeg zoveel websites toe als je VPS-bronnen toelaten en verzamel zoveel evenementen als je nodig hebt — er zijn geen kunstmatige plan-gebaseerde limieten.
Openbare en gedeelde dashboards
Deel analyse-dashboards openbaar of via unieke wachtwoordbeveiligde links, waardoor belanghebbenden toegang krijgen zonder jouw beheerdersaccount bloot te stellen.
Waarom Vince Analytics op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
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