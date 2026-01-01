Vince Analytics is een lichtgewicht, zelf-gehoste webanalyseserver gebouwd voor individuen en kleine teams die volledige controle willen over hun bezoekersgegevens. Het vereist geen externe database, wordt geleverd als één binair bestand en slaat alles lokaal op — waardoor het eenvoudig te gebruiken is op elke VPS zonder complexe installatie.

Vince is compatibel met Plausible Analytics tracking scripts, zodat je bestaande sites kunt migreren zonder je frontendcode te wijzigen. Het volgt paginaweergaven, unieke bezoekers, verwijzers en aangepaste gebeurtenissen terwijl het volledig GDPR-, CCPA- en PECR-conform blijft — geen cookies vereist.