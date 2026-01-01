Implementeer AstrBot met één klik.
Open source multiplatform AI-chatbotframework dat grote taalmodellen verbindt met jouw favoriete berichtenapps.
Kies een VPS-plan voor AstrBot
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AstrBot kunt bouwen
AstrBot is een krachtig open-source chatbotplatform dat grote taalmodellen en populaire berichtenapps, waaronder Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu en LINE, met elkaar verbindt. Met meer dan 25.000 GitHub-sterren biedt het een uniform framework voor het bouwen van conversationele AI-ervaringen met multimodale ondersteuning, kennisbanken, een agent-sandbox voor veilige code-uitvoering en MCP (Model Context Protocol)-integratie.
Door AstrBot zelf te hosten op je eigen VPS blijven je API-sleutels, gespreksgeschiedenis en kennisbankgegevens volledig privé. Met meer dan 1.000 community-plugins die installeerbaar zijn vanuit de ingebouwde marktplaats en een webgebaseerde gebruikersinterface voor configuratie, krijg je een enterprise-grade AI-chatbotinfrastructuur zonder afhankelijk te zijn van gehoste diensten van derden.
Belangrijkste kenmerken van AstrBot
Multiplatform berichten
Verbind één enkele AstrBot-implementatie tegelijkertijd met Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE en meer.
Pluginmarktplaats
Installeer met één klik uit meer dan 1.000 community-plug-ins om de mogelijkheden uit te breiden — moderatietools, planners, integraties en meer.
Agent sandbox
Voer code veilig uit binnen een geïsoleerde sandbox tijdens gesprekken, waardoor krachtige agentic workflows mogelijk worden zonder het hostsysteem bloot te stellen.
Kennisbankondersteuning
Koppel aangepaste kennisbanken aan je bots, zodat ze vragen beantwoorden gebaseerd op je eigen documenten en gegevens in plaats van generieke trainingsgegevens.
MCP-integratie
Ondersteuning voor Model Context Protocol laat AstrBot gebruikmaken van externe tools en databronnen, waardoor geavanceerde agentische gedragingen worden ontgrendeld die verder gaan dan eenvoudige chat.
Waarom AstrBot op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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