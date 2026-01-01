Tot wel 69% korting op AstrBot

Implementeer AstrBot met één klik.

Open source multiplatform AI-chatbotframework dat grote taalmodellen verbindt met jouw favoriete berichtenapps.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
Kies plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer AstrBot met één klik.

Kies een VPS-plan voor AstrBot

69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met AstrBot kunt bouwen

AstrBot is een krachtig open-source chatbotplatform dat grote taalmodellen en populaire berichtenapps, waaronder Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu en LINE, met elkaar verbindt. Met meer dan 25.000 GitHub-sterren biedt het een uniform framework voor het bouwen van conversationele AI-ervaringen met multimodale ondersteuning, kennisbanken, een agent-sandbox voor veilige code-uitvoering en MCP (Model Context Protocol)-integratie.

Door AstrBot zelf te hosten op je eigen VPS blijven je API-sleutels, gespreksgeschiedenis en kennisbankgegevens volledig privé. Met meer dan 1.000 community-plugins die installeerbaar zijn vanuit de ingebouwde marktplaats en een webgebaseerde gebruikersinterface voor configuratie, krijg je een enterprise-grade AI-chatbotinfrastructuur zonder afhankelijk te zijn van gehoste diensten van derden.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van AstrBot

Multiplatform berichten

Verbind één enkele AstrBot-implementatie tegelijkertijd met Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE en meer.

Pluginmarktplaats

Installeer met één klik uit meer dan 1.000 community-plug-ins om de mogelijkheden uit te breiden — moderatietools, planners, integraties en meer.

Agent sandbox

Voer code veilig uit binnen een geïsoleerde sandbox tijdens gesprekken, waardoor krachtige agentic workflows mogelijk worden zonder het hostsysteem bloot te stellen.

Kennisbankondersteuning

Koppel aangepaste kennisbanken aan je bots, zodat ze vragen beantwoorden gebaseerd op je eigen documenten en gegevens in plaats van generieke trainingsgegevens.

MCP-integratie

Ondersteuning voor Model Context Protocol laat AstrBot gebruikmaken van externe tools en databronnen, waardoor geavanceerde agentische gedragingen worden ontgrendeld die verder gaan dan eenvoudige chat.

Waarom AstrBot op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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Gad Iradufasha

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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