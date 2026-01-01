Flarum is een volgende-generatie forumplatform dat online discussie opnieuw uitvindt voor het moderne web. Gebouwd met een mobile-first benadering, levert het een elegante, snelle en intuïtieve ervaring die zinvolle gesprekken stimuleert. In tegenstelling tot traditionele forumsoftware die gedateerd en omslachtig aanvoelt, combineert Flarum realtime updates, oneindig scrollen en een krachtig extensiesysteem in een schone, afleidingsvrije interface.

Flarum zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je communitygegevens, geen kosten per gebruiker, en de vrijheid om een van de meer dan 200 community-extensies te installeren. Met MySQL voor gegevensopslag en meer dan 41 vertaalpakketten beschikbaar, schaalt Flarum van niche-hobbygroepen tot grote professionele communities.