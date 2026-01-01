Implementeer Flarum met één klik installatie.
Moderne, elegante open-source forumsoftware voor het bouwen van betrokken en bloeiende online communities.
Kies een VPS-plan voor Flarum
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Flarum kunt bouwen
Flarum is een volgende-generatie forumplatform dat online discussie opnieuw uitvindt voor het moderne web. Gebouwd met een mobile-first benadering, levert het een elegante, snelle en intuïtieve ervaring die zinvolle gesprekken stimuleert. In tegenstelling tot traditionele forumsoftware die gedateerd en omslachtig aanvoelt, combineert Flarum realtime updates, oneindig scrollen en een krachtig extensiesysteem in een schone, afleidingsvrije interface.
Flarum zelf hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over je communitygegevens, geen kosten per gebruiker, en de vrijheid om een van de meer dan 200 community-extensies te installeren. Met MySQL voor gegevensopslag en meer dan 41 vertaalpakketten beschikbaar, schaalt Flarum van niche-hobbygroepen tot grote professionele communities.
Belangrijkste kenmerken van Flarum
Mobiel-eerst ontwerp
Responsieve interface, speciaal ontwikkeld voor mobiele apparaten, voor een vloeiende ervaring op elk schermformaat.
Rijk extensie-ecosysteem
Meer dan 200 community-extensies laten je sociale login, abonnementen, enquêtes en meer toevoegen zonder de kerncode aan te raken.
Realtime updates
Discussies worden live bijgewerkt zonder paginaverversingen, waardoor gesprekken snel en boeiend blijven voor actieve gemeenschappen.
Labelgebaseerde organisatie
Met een flexibel tagsysteem kun je discussies categoriseren en gebruikers alleen de onderwerpen laten volgen die hen interesseren.
Krachtige Moderatie
Ingebouwde tools voor markering, schorsing en gebruikersbeheer geven moderators gedetailleerde controle over de gemeenschapsgezondheid.
Waarom Flarum op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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