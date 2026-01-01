Implementeer Friendica met één klik.
Volwassen, zelfgehost fediverse sociaal netwerk dat federeert met Mastodon, Diaspora, ActivityPub en meer.
Kies een VPS-plan voor Friendica
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Friendica kunt bouwen
Friendica is een van de oudste en meest interoperabele zelfgehoste sociale netwerken in het fediverse. Het federeert gelijktijdig via ActivityPub, Diaspora en zijn eigen DFRN-protocol — wat betekent dat jouw Friendica-instantie verbinding kan maken met Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora-pods en tientallen andere netwerken vanuit één enkel account. In tegenstelling tot nieuwere platforms die zich richten op één protocol, is Friendica speciaal gebouwd voor een maximaal federatiebereik over het gehele gedecentraliseerde sociale web.
Friendica draaien op je eigen VPS geeft je volledige eigendom over je sociale identiteit en data. Je kiest de regels, beslist met welke netwerken je wilt federeren, en houdt alle posts, contacten en media onder je directe controle — zonder reclame en zonder een platform dat morgen kan verdwijnen of zijn voorwaarden kan wijzigen.
Belangrijkste kenmerken van Friendica
Universele federatie
Maakt tegelijkertijd verbinding met ActivityPub-, Diaspora- en DFRN-netwerken — volg en communiceer met Mastodon-, Misskey-, Pixelfed- en Diaspora-gebruikers vanaf één account.
Rijke postformaten
Ondersteunt lange berichten met volledige BBCode- en Markdown-opmaak, inline afbeeldingen, bestandsbijlagen en peilingen — ver voorbij de limiet van 500 tekens van microbloggingplatforms.
Privacy-first contacten
Gedetailleerde doelgroepinstellingen per bericht — deel met iedereen, specifieke contactgroepen of individuen — waardoor je privacy op Mastodon-niveau krijgt met Facebook-achtige groepsmechanismen.
Forum en groepskanalen
Maak op onderwerpen gebaseerde forumaccounts waar elke fediverse-gebruiker zich bij kan aansluiten, waardoor discussies met draadjes binnen de gemeenschap over netwerkgrenzen heen mogelijk worden gemaakt.
Evenementen en kalender
Ingebouwde evenementcreatie met RSVP en een persoonlijke agenda die synchroniseert met gefedereerde contacten, handig voor gemeenschapscoördinatie zonder externe hulpmiddelen.
Plug-in ecosysteem
Breid Friendica uit met officiële add-ons voor LDAP-authenticatie, S3-opslag, pushmeldingen, aanvullende OAuth-providers en cross-posting naar andere platforms.
Waarom Friendica op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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