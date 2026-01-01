LibreSpeed is een lichtgewicht, open source HTML5-snelheidstest die download, upload, ping en jitter direct in de browser meet. In tegenstelling tot commerciële snelheidstestwebsites draait het volledig op infrastructuur die jij beheert, zodat je een privé-snelheidstest kunt publiceren voor je team, ISP of klanten zonder verkeer te versturen via meetservers van derden.

Het zelf hosten van LibreSpeed op een VPS geeft je nauwkeurige, herhaalbare metingen tegen een server die je vertrouwt, met een resultaten database per test waarmee je de verbindingskwaliteit in de loop van de tijd kunt vergelijken. Tests werken op elke moderne desktop- of mobiele browser zonder installatiestap en zonder client-app.