Implementeer LibreSpeed met een één-klik-installatie.
Zelfgehoste internetsnelheidstest die in elke browser werkt zonder Flash, Java of plug-ins vereist.
Kies een VPS-plan voor LibreSpeed
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LibreSpeed kunt bouwen
LibreSpeed is een lichtgewicht, open source HTML5-snelheidstest die download, upload, ping en jitter direct in de browser meet. In tegenstelling tot commerciële snelheidstestwebsites draait het volledig op infrastructuur die jij beheert, zodat je een privé-snelheidstest kunt publiceren voor je team, ISP of klanten zonder verkeer te versturen via meetservers van derden.
Het zelf hosten van LibreSpeed op een VPS geeft je nauwkeurige, herhaalbare metingen tegen een server die je vertrouwt, met een resultaten database per test waarmee je de verbindingskwaliteit in de loop van de tijd kunt vergelijken. Tests werken op elke moderne desktop- of mobiele browser zonder installatiestap en zonder client-app.
Belangrijkste kenmerken van LibreSpeed
Installatievrije browsertest
Puur HTML5 en JavaScript — draait in elke moderne browser op desktop of mobiel, zonder Flash, Java of download vereist.
Download, upload, ping, jitter
Rapporteert alle vier standaard meetwaarden met configureerbare testduur en het aantal gelijktijdige verbindingen voor nauwkeurige resultaten.
Resultatendatabase
De ingebouwde SQLite- of MySQL-backend slaat elke testrun op met tijdstempel, IP en ISP, zodat je wijzigingen in de loop van de tijd kunt bijhouden.
Aanpasbare branding
Bewerk de front-end HTML, vervang het logo en pas je eigen thema toe om een volledig gepersonaliseerde snelheidstest voor je organisatie te lanceren.
IP- en ISP-opzoeking
Optionele ipinfo.io-integratie verrijkt elk resultaat met de ISP, organisatie en geschatte locatie van de bezoeker.
Waarom LibreSpeed op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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