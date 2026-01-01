Gokapi is een open-source, zelf gehoste server voor bestandsdeling, gemodelleerd naar het nu stopgezette Firefox Send. Het stelt je in staat om bestanden te uploaden via een webinterface en korte, verlopende downloadlinks uit te delen — ideaal voor eenmalig delen wanneer de ontvanger geen account heeft op jouw platform. Opslag kan een lokale schijf zijn of elke S3-compatibele bucket, en elke link ondersteunt configureerbare vervaldatum, downloadlimieten en optionele wachtwoorden.

Door Gokapi zelf te hosten op je eigen VPS blijven gedeelde content en toegangslogboeken van ontvangers binnen je eigen infrastructuur, in plaats van bij een SaaS-uploadservice. De enkele Go-binary houdt de footprint klein, en in tegenstelling tot openbare bestandsdeelplatforms zijn er geen geadverteerde misbruikkanalen — alleen de mensen naar wie je een link stuurt, kunnen zien wat je hebt geüpload.