Implementeer Gokapi met één-klik-installatie.
Lichtgewicht zelfgehoste bestandsdelingsserver met verlopende links, wachtwoordbeveiliging en optionele S3-backend.
Kies een VPS-plan voor Gokapi
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gokapi kunt bouwen
Gokapi is een open-source, zelf gehoste server voor bestandsdeling, gemodelleerd naar het nu stopgezette Firefox Send. Het stelt je in staat om bestanden te uploaden via een webinterface en korte, verlopende downloadlinks uit te delen — ideaal voor eenmalig delen wanneer de ontvanger geen account heeft op jouw platform. Opslag kan een lokale schijf zijn of elke S3-compatibele bucket, en elke link ondersteunt configureerbare vervaldatum, downloadlimieten en optionele wachtwoorden.
Door Gokapi zelf te hosten op je eigen VPS blijven gedeelde content en toegangslogboeken van ontvangers binnen je eigen infrastructuur, in plaats van bij een SaaS-uploadservice. De enkele Go-binary houdt de footprint klein, en in tegenstelling tot openbare bestandsdeelplatforms zijn er geen geadverteerde misbruikkanalen — alleen de mensen naar wie je een link stuurt, kunnen zien wat je hebt geüpload.
Belangrijkste kenmerken van Gokapi
Verlopende deellinks
Elk geüpload bestand krijgt een korte URL met een configureerbare vervaldatum op basis van tijd of aantal downloads, zodat links niet meer werken nadat de ontvanger ze heeft opgehaald.
Wachtwoordbeveiligde links
Optioneel downloads beveiligen met een wachtwoord per link, zodat zelfs gelekte URL's niet geopend kunnen worden zonder de geheime code.
Lokale opslag of S3-opslag
Sla bestanden op het lokale volume op of verwijs Gokapi naar een S3-compatibele bucket (AWS, Backblaze, MinIO) voor elastische, duurzame opslag.
End-to-end encryptie
Optionele client-side-versleuteling zorgt ervoor dat de server nooit platte tekst ziet voor uploads die gedeeld worden via eenmalige end-to-end-versleutelde links.
Meerdere gebruikersrekeningen
Maak aparte gebruikersaccounts aan zodat meerdere personeelsleden of familieleden één instantie delen met geïsoleerde uploadgeschiedenissen.
API en CLI
Upload programmatisch via de REST API of de officiële CLI voor het verzenden van build-artefacten, logbundels en automatiseringsresultaten.
Waarom Gokapi op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.