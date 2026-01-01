OpenViking is een open-source contextdatabase speciaal gebouwd voor AI-agenten, ontwikkeld door Volcengine (het cloudplatform van ByteDance). In plaats van AI-context te verspreiden over vector-inbeddingen, introduceert OpenViking een bestandssysteemparadigma met het viking://-protocol dat agentgeheugens, bronnen en vaardigheden organiseert in een uniforme, navigeerbare structuur. Gelaagd laden van context (L0/L1/L2) vermindert het tokengebruik door inhoud op aanvraag op te halen in plaats van hele kennisbanken vooraf te laden.

Door OpenViking zelf te hosten op je eigen VPS blijven gevoelige agentgeheugens, bedrijfskennis en API-referenties volledig onder jouw controle — cruciaal voor organisaties met strikte vereisten voor gegevensbeheer. Je kiest de inbeddingsprovider (OpenAI, Jina of Volcengine) en behoudt het eigendom van elke byte die je agenten leren.