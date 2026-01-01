Implementeer OpenViking met één klik.
Open-source contextdatabase voor AI-agenten die een bestandssysteemparadigma gebruikt om herinneringen, middelen en vaardigheden te verenigen.
Kies een VPS-plan voor OpenViking
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenViking kunt bouwen
OpenViking is een open-source contextdatabase speciaal gebouwd voor AI-agenten, ontwikkeld door Volcengine (het cloudplatform van ByteDance). In plaats van AI-context te verspreiden over vector-inbeddingen, introduceert OpenViking een bestandssysteemparadigma met het viking://-protocol dat agentgeheugens, bronnen en vaardigheden organiseert in een uniforme, navigeerbare structuur. Gelaagd laden van context (L0/L1/L2) vermindert het tokengebruik door inhoud op aanvraag op te halen in plaats van hele kennisbanken vooraf te laden.
Door OpenViking zelf te hosten op je eigen VPS blijven gevoelige agentgeheugens, bedrijfskennis en API-referenties volledig onder jouw controle — cruciaal voor organisaties met strikte vereisten voor gegevensbeheer. Je kiest de inbeddingsprovider (OpenAI, Jina of Volcengine) en behoudt het eigendom van elke byte die je agenten leren.
Belangrijkste kenmerken van OpenViking
Bestandssysteemcontextparadigma
Organiseert agentherinneringen, bronnen en vaardigheden onder een viking:// protocol, waardoor context even navigeerbaar wordt als een bestandssysteem in plaats van een platte embedding store.
Gelaagde contextlading
L0/L1/L2-laden haalt inhoud op aanvraag op, wat het tokengebruik drastisch vermindert zonder de diepte van de kennis die beschikbaar is voor agents op te offeren.
Multi-aanbieder inbeddingen
Ondersteunt OpenAI, Jina en Volcengine embedding providers, zodat je je bestaande API-sleutels en je voorkeursmodel kunt gebruiken zonder vendor lock-in.
Zelfevoluerende context
Agenten kunnen hun eigen kennisbank in de loop van de tijd bijwerken en verder ontwikkelen, waardoor continu leren mogelijk wordt zonder handmatige tussenkomst.
Directory recursieve ophaling
Combineert structurele directorynavigatie met semantisch zoeken om de meest relevante context te tonen voor elk agentverzoek.
Waarom OpenViking op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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