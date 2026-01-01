Installeer Ant Media Server CE met één klik installatie.
Open-source mediaserver die subseconde WebRTC-, RTMP-, SRT- en HLS-streaming levert met een geïntegreerd beheerdashboard.
Kies een VPS-plan voor Ant Media Server CE
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ant Media Server CE kunt bouwen
Ant Media Server Community Edition is een open-source streaming engine gebouwd voor live video met ultralage latentie. Het accepteert invoer via RTMP, SRT en WebRTC, en levert streams aan kijkers via WebRTC (~0,5 s latentie), HLS, CMAF LL-HLS, DASH en RTSP — allemaal vanaf één enkele server. Een ingebouwd beheerdashboard laat je streams beheren, applicaties configureren en verbindingen monitoren zonder externe tools.
Zelfhosting op je eigen VPS betekent geen kosten per stream, geen beperkingen van platforms van derden en volledige eigendom van je publieksgegevens. Of je nu een telehealthplatform bouwt, een e-learning-klaslokaal, een live veiling of een sportuitzending, Ant Media Server geeft je een productieklare basis die je volledig beheert.
Belangrijkste kenmerken van Ant Media Server CE
Ultralage latentie WebRTC
Streams opnemen en afspelen met een end-to-end latentie van minder dan 0,5 seconde via WebRTC, waardoor real-time interactieve video-ervaringen mogelijk worden.
Multi-protocolinvoer
Accepteer livestreams van OBS, FFmpeg, IP-camera's en elke RTMP-, SRT- of WebRTC-compatibele bron zonder aanvullende configuratie.
HLS- en CMAF-levering
Lever streams via standaard HLS en CMAF LL-HLS, zodat kijkers op elk apparaat of CDN kunnen kijken zonder plug-ins.
Ingebouwd beheerdersdashboard
Beheer streamtoepassingen, inspecteer livesessies en configureer serverinstellingen via de geïntegreerde webconsole op poort 5080.
Opname en VOD
Automatisch livestreams opnemen naar MP4 of HLS en deze aanbieden als on-demand content vanaf dezelfde server.
Waarom Ant Media Server CE op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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