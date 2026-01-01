Ant Media Server Community Edition is een open-source streaming engine gebouwd voor live video met ultralage latentie. Het accepteert invoer via RTMP, SRT en WebRTC, en levert streams aan kijkers via WebRTC (~0,5 s latentie), HLS, CMAF LL-HLS, DASH en RTSP — allemaal vanaf één enkele server. Een ingebouwd beheerdashboard laat je streams beheren, applicaties configureren en verbindingen monitoren zonder externe tools.

Zelfhosting op je eigen VPS betekent geen kosten per stream, geen beperkingen van platforms van derden en volledige eigendom van je publieksgegevens. Of je nu een telehealthplatform bouwt, een e-learning-klaslokaal, een live veiling of een sportuitzending, Ant Media Server geeft je een productieklare basis die je volledig beheert.