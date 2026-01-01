Tot wel 69% korting op Baserow

Implementeer Baserow met één klik installatie.

Open source no-code-database en Airtable-alternatief voor het bouwen van samenwerkingsspreadsheets, workflows en interne tools.

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AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer Baserow met één klik installatie.

Kies een VPS-plan voor Baserow

69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Baserow kunt bouwen

Baserow is een open-source no-code platform dat teams in staat stelt om collaboratieve databases, interne tools en geautomatiseerde workflows te bouwen via een bekende spreadsheetinterface — geen SQL, geen infrastructuurconfiguratie en geen prijs per record. Tabellen, uitgebreide veldtypen, weergaven, formulieren en een REST API maken het een praktisch Airtable-alternatief voor product-, operations-, marketing- en engineeringteams.

Door Baserow zelf te hosten op je eigen VPS blijven klantgegevens, projecttrackers, CRM-gegevens en formulierreacties binnen je eigen infrastructuur in plaats van in de database van een SaaS-leverancier. Je beheert opslaglimieten, retentie, integraties en toegang — en je vermijdt kosten per gebruiker die meeschalen met de teamgrootte naarmate je gebruik toeneemt.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Baserow

Spreadsheet-UI

Bewerk gegevens via een vertrouwde rasterinterface met sorteren, filteren, groeperen en inline celbewerking die aanvoelt als Excel of Google Sheets.

Rijke veldtypen

Combineer tekst, getallen, datums, enkelvoudige en meervoudige selectie, formules, bestandsbijlagen, koppelingen tussen tabellen en opzoekvelden in één schema.

Meerdere weergaven

Visualiseer dezelfde tabel als een raster, kanbanbord, kalender, galerij of formulier om verschillende teamworkflows te ondersteunen zonder gegevens te dupliceren.

Formulieren en delen

Publiceer openbare formulieren die direct naar je tabellen schrijven en deel alleen-lezen of bewerkbare weergaven met medewerkers buiten je werkruimte.

REST API en webhooks

Elke tabel stelt een getypte REST-API en webhook-triggers beschikbaar, zodat je Baserow kunt integreren met aangepaste apps, automatiseringen en BI-tools.

Waarom Baserow op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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