Implementeer Baserow met één klik installatie.
Open source no-code-database en Airtable-alternatief voor het bouwen van samenwerkingsspreadsheets, workflows en interne tools.
Kies een VPS-plan voor Baserow
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Baserow kunt bouwen
Baserow is een open-source no-code platform dat teams in staat stelt om collaboratieve databases, interne tools en geautomatiseerde workflows te bouwen via een bekende spreadsheetinterface — geen SQL, geen infrastructuurconfiguratie en geen prijs per record. Tabellen, uitgebreide veldtypen, weergaven, formulieren en een REST API maken het een praktisch Airtable-alternatief voor product-, operations-, marketing- en engineeringteams.
Door Baserow zelf te hosten op je eigen VPS blijven klantgegevens, projecttrackers, CRM-gegevens en formulierreacties binnen je eigen infrastructuur in plaats van in de database van een SaaS-leverancier. Je beheert opslaglimieten, retentie, integraties en toegang — en je vermijdt kosten per gebruiker die meeschalen met de teamgrootte naarmate je gebruik toeneemt.
Belangrijkste kenmerken van Baserow
Spreadsheet-UI
Bewerk gegevens via een vertrouwde rasterinterface met sorteren, filteren, groeperen en inline celbewerking die aanvoelt als Excel of Google Sheets.
Rijke veldtypen
Combineer tekst, getallen, datums, enkelvoudige en meervoudige selectie, formules, bestandsbijlagen, koppelingen tussen tabellen en opzoekvelden in één schema.
Meerdere weergaven
Visualiseer dezelfde tabel als een raster, kanbanbord, kalender, galerij of formulier om verschillende teamworkflows te ondersteunen zonder gegevens te dupliceren.
Formulieren en delen
Publiceer openbare formulieren die direct naar je tabellen schrijven en deel alleen-lezen of bewerkbare weergaven met medewerkers buiten je werkruimte.
REST API en webhooks
Elke tabel stelt een getypte REST-API en webhook-triggers beschikbaar, zodat je Baserow kunt integreren met aangepaste apps, automatiseringen en BI-tools.
Waarom Baserow op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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