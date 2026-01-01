Formbricks is een open-source platform voor ervaringsbeheer, gebouwd als een zelf-hostbaar alternatief voor Qualtrics en SurveyMonkey. Product- en marketingteams gebruiken het om enquêtes te bouwen die gebruikers precies bereiken waar ze zijn — binnen webapplicaties via JavaScript SDK, op zelfstandige linkpagina's, ingebed in websites, of geleverd via e-mailcampagnes. Alle reacties stromen naar een uniform dashboard met ingebouwde segmentatie en filtering.

Zelf Formbricks hosten op je VPS geeft je volledige eigendom over elke enquêtereactie en elk doelgroepsegment, zonder dat gegevens je infrastructuur verlaten. De eerste gebruiker die zich na de implementatie registreert, wordt de beheerder, zonder standaard inloggegevens om te distribueren. PostgreSQL en Valkey zijn vooraf geconfigureerd en klaar voor gebruik vanaf de eerste opstart.