Implementeer Formbricks met een één-klik-installatie.
Open-source platform voor het bouwen van gerichte enquêtes via in-app, link, website en e-mailkanalen.
Kies een VPS-plan voor Formbricks
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Formbricks kunt bouwen
Formbricks is een open-source platform voor ervaringsbeheer, gebouwd als een zelf-hostbaar alternatief voor Qualtrics en SurveyMonkey. Product- en marketingteams gebruiken het om enquêtes te bouwen die gebruikers precies bereiken waar ze zijn — binnen webapplicaties via JavaScript SDK, op zelfstandige linkpagina's, ingebed in websites, of geleverd via e-mailcampagnes. Alle reacties stromen naar een uniform dashboard met ingebouwde segmentatie en filtering.
Zelf Formbricks hosten op je VPS geeft je volledige eigendom over elke enquêtereactie en elk doelgroepsegment, zonder dat gegevens je infrastructuur verlaten. De eerste gebruiker die zich na de implementatie registreert, wordt de beheerder, zonder standaard inloggegevens om te distribueren. PostgreSQL en Valkey zijn vooraf geconfigureerd en klaar voor gebruik vanaf de eerste opstart.
Belangrijkste kenmerken van Formbricks
Multichanneldistributie
Bereik respondenten in-app via JavaScript SDK, op deelbare linkpagina's, ingebed in websites, of via e-mail — alles beheerd vanuit één dashboard.
SDK-doelgroepbepaling
Toon enquêtes aan specifieke gebruikerssegmenten op basis van attributen, aangepaste gebeurtenissen of eerdere acties die zijn bijgehouden via de Formbricks SDK.
Logicavertakkingseditor
Maak meerstaps enquêtes met voorwaardelijke logica, overslaanregels en diverse invoertypen via een visuele no-code editor.
Geautomatiseerde antwoordroutering
Push reacties automatisch naar Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier of n8n wanneer inzendingen binnenkomen.
Inzendinganalyses
Bekijk voltooiingspercentages, reactiesamenvattingen en individuele inzendingen direct in het dashboard zonder gegevens te exporteren.
Meertalige enquêtes
Implementeer enquêtes in meerdere talen tegelijkertijd vanuit één enkele enquêteconfiguratie om een wereldwijd publiek te bereiken.
Waarom Formbricks op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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