Implementeer Wavelog met één klik installatie.
Webgebaseerde logboekapplicatie voor zendamateurs voor het bijhouden van QSO's, het beheren van awards en integratie met LoTW en eQSL.
Kies een VPS-plan voor Wavelog
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Wavelog kunt bouwen
Wavelog is een moderne, webgebaseerde zendamateur logboektoepassing voor het bijhouden van QSO's en het beheren van voortgang van awards binnen DXCC-, IOTA-, SOTA- en POTA-programma's. Het integreert direct met LoTW, eQSL en callbook-opzoekdiensten, en ondersteunt CAT-radiocontrole voor geautomatiseerde logging tijdens operatiesessies.
Zelf-hosten van Wavelog op een VPS houdt je logboekgegevens privé en toegankelijk vanaf elke browser of mobiel apparaat zonder cloudafhankelijkheid van derden. Contest-logging, DX-clusterintegratie, ADIF- en Cabrillo-export, en ondersteuning voor meerdere operators maken het een complete stationslogboekoplossing voor serieuze zendamateurs.
Belangrijkste kenmerken van Wavelog
Awardtracking
Volg de voortgang naar DXCC, IOTA, SOTA, POTA en andere belangrijke amateurradio-awardprogramma's op basis van je logboekgegevens.
LoTW- & eQSL-synchronisatie
Automatisch QSOs uploaden en bevestigen met LoTW en eQSL voor elektronische awardcredits zonder handmatige indiening.
CAT-radiocontrole
Verbind je radio via de CAT-interface om automatisch band-, modus- en frequentievelden in te vullen tijdens live gebruik.
Wedstrijdregistratie
Log wedstrijd-QSO's met uitwisselingsregistratie en dubbele controle voor competitieve amateurradio-activiteiten.
ADIF-export
Exporteer je volledige logboek in ADIF- of Cabrillo-formaat voor gebruik met andere logboeksoftware of inzendsystemen voor prijzen.
Waarom Wavelog op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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