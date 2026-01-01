Wavelog is een moderne, webgebaseerde zendamateur logboektoepassing voor het bijhouden van QSO's en het beheren van voortgang van awards binnen DXCC-, IOTA-, SOTA- en POTA-programma's. Het integreert direct met LoTW, eQSL en callbook-opzoekdiensten, en ondersteunt CAT-radiocontrole voor geautomatiseerde logging tijdens operatiesessies.

Zelf-hosten van Wavelog op een VPS houdt je logboekgegevens privé en toegankelijk vanaf elke browser of mobiel apparaat zonder cloudafhankelijkheid van derden. Contest-logging, DX-clusterintegratie, ADIF- en Cabrillo-export, en ondersteuning voor meerdere operators maken het een complete stationslogboekoplossing voor serieuze zendamateurs.