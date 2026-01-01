Implementeer Mbin met een één-klik-installatie.
Zelfgehoste gefedereerde linkaggregator en discussieplatform gebouwd op ActivityPub — een door de gemeenschap gedreven fork van Kbin.
Kies een VPS-plan voor Mbin
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mbin kunt bouwen
Mbin is een open-source, gefedereerde contentaggregator die linkdeling, discussies met draadjes, stemmen en microbloggen combineert op één enkel platform. Als een door de gemeenschap onderhouden fork van Kbin, spreekt het ActivityPub native, zodat jouw instantie naadloos samenwerkt met Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed en het bredere fediverse, zonder bruggen of extra gedoe.
Mbin draaien op jouw eigen VPS geeft je een zelfbestuurde hoek van het fediverse waar je de regels bepaalt, de magazines modereert en elke post en stem bewaart in een database die jij bezit. Er is geen centraal bedrijf, geen reclame, geen algoritmische herschikking van feeds en geen platformvoorwaarden die zonder kennisgeving kunnen veranderen.
Belangrijkste kenmerken van Mbin
ActivityPub-federatie
Native ActivityPub-ondersteuning verbindt jouw instantie met Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed en elke andere compatibele fediverse-server.
Tijdschriften en discussies
Organiseer content in thematische tijdschriften met discussiedraadreacties in Reddit-stijl, stemmen en een vertrouwde linkaggregator-ervaring.
Ingebouwde microblogging
Plaats korte updates naast lange discussiedraden en laat beide hetzelfde gefedereerde publiek bereiken vanaf één account.
Moderatie- en federatiecontroles
Moderators per tijdschrift, instantiebrede beheertools en federatieve toelatings- of blokkeerlijsten laten je de gemeenschap vormen die je wilt hosten.
OAuth en REST API
Eersteklas OAuth 2.0-server en gedocumenteerde REST API drijven externe mobiele clients, bots en integraties aan.
Open source en gemeenschapsgeleid
AGPL-gelicentieerd en wordt onderhouden door een actieve gemeenschap van bijdragers na het forken van Kbin — geen afhankelijkheid van één leverancier.
Waarom Mbin op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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