Mbin is een open-source, gefedereerde contentaggregator die linkdeling, discussies met draadjes, stemmen en microbloggen combineert op één enkel platform. Als een door de gemeenschap onderhouden fork van Kbin, spreekt het ActivityPub native, zodat jouw instantie naadloos samenwerkt met Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed en het bredere fediverse, zonder bruggen of extra gedoe.

Mbin draaien op jouw eigen VPS geeft je een zelfbestuurde hoek van het fediverse waar je de regels bepaalt, de magazines modereert en elke post en stem bewaart in een database die jij bezit. Er is geen centraal bedrijf, geen reclame, geen algoritmische herschikking van feeds en geen platformvoorwaarden die zonder kennisgeving kunnen veranderen.