Implementeer DenoKV met Ã©Ã©n klik installatie.
Sterk consistente sleutelwaardendatabase gebouwd door het Deno-team met ACID-transacties en een JavaScript-native API.
Kies een VPS-plan voor DenoKV
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DenoKV kunt bouwen
DenoKV is een moderne key-value-database gebouwd door de makers van Deno, die sterk consistente opslag biedt met ACID-transactiegaranties en een JavaScript-native API die naadloos integreert in Deno-applicaties. Het ondersteunt atomaire bewerkingen, secundaire indexen, automatisch versiebeheer en efficiÃ«nte verwerking van zowel kleine metadata als grote binaire objecten â€” allemaal ondersteund door een SQLite-opslagengine voor betrouwbare persistentie.
DenoKV zelf hosten op je VPS geeft je voorspelbare prestaties en kosten vergeleken met beheerde databaseservices, volledige controle over je datalaag en token-gebaseerde authenticatie om toegang te beveiligen. Het is de ideale onderliggende opslag voor Deno-applicaties die betrouwbare key-value-opslag nodig hebben zonder vendor lock-in of variabele cloudprijzen.
Belangrijkste kenmerken van DenoKV
ACID-transacties
Garandeert atomiciteit, consistentie, isolatie en duurzaamheid voor alle bewerkingen, waardoor het veilig is voor het opslaan van kritieke applicatiestatus.
JavaScript-native API
Specifiek ontworpen voor Deno met een idiomatische asynchrone API die naadloos integreert in bestaande Deno-applicaties en Deno Deploy-projecten.
Atomische multi-sleutelbewerkingen
Voer voorwaardelijke lees-wijzig-schrijf-bewerkingen uit over meerdere sleutels in Ã©Ã©n enkele atomaire transactie, waardoor race-condition-vrij statusbeheer mogelijk wordt.
Secundaire indexen
Definieer secundaire indexen voor je gegevens om efficiÃ«nte zoekopdrachten mogelijk te maken die verder gaan dan de primaire sleutel, zonder externe query-infrastructuur.
Token-gebaseerde beveiliging
Beveiligt alle databasetoegang met een gegenereerde toegangstoken, waardoor ongeautoriseerde verbindingen naar de key-value store worden voorkomen.
Waarom DenoKV op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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