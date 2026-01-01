DenoKV is een moderne key-value-database gebouwd door de makers van Deno, die sterk consistente opslag biedt met ACID-transactiegaranties en een JavaScript-native API die naadloos integreert in Deno-applicaties. Het ondersteunt atomaire bewerkingen, secundaire indexen, automatisch versiebeheer en efficiÃ«nte verwerking van zowel kleine metadata als grote binaire objecten â€” allemaal ondersteund door een SQLite-opslagengine voor betrouwbare persistentie.

DenoKV zelf hosten op je VPS geeft je voorspelbare prestaties en kosten vergeleken met beheerde databaseservices, volledige controle over je datalaag en token-gebaseerde authenticatie om toegang te beveiligen. Het is de ideale onderliggende opslag voor Deno-applicaties die betrouwbare key-value-opslag nodig hebben zonder vendor lock-in of variabele cloudprijzen.