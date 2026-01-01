Implementeer Pinry in één-klik-installatie.
Zelfgehost Pinterest-stijl afbeeldingenbord voor het opslaan, taggen en organiseren van afbeeldingen en video's.
Kies een VPS-plan voor Pinry
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pinry kunt bouwen
Pinry is een open-source, zelf-gehost afbeeldingenbord waarmee je afbeeldingen, video's en webpagina's kunt verzamelen, taggen en doorbladeren in een visueel aantrekkelijke tegelindeling — vergelijkbaar met Pinterest, maar volledig onder jouw controle. Het combineert een Django REST Framework back-end met een Vue.js front-end en wordt geleverd als een enkele Docker-container, ondersteund door SQLite voor een zero-dependency setup.
Zelf-hosting van Pinry betekent dat jouw persoonlijke collectie privé blijft op jouw eigen VPS, zonder algoritmische feeds, geen advertenties en geen account vereist om te browsen als je openbare toegang inschakelt. Ondersteuning voor meerdere gebruikers, openbare en privé-borden, compatibiliteit met browserextensies en een volledige REST API maken het geschikt voor zowel persoonlijke collecties als kleine samenwerkende teams.
Belangrijkste kenmerken van Pinry
Labelgebaseerde ontdekking
Wijs meerdere tags toe aan elke pin en filter je hele verzameling direct op tag — geen geneste mappen nodig.
Multi-user-borden
Maak aparte borden per gebruiker en beheer de zichtbaarheid met openbare of privétoegangsinstellingen voor elk bord.
Ondersteuning voor browserextensies
Sla afbeeldingen direct vanaf elke webpagina op naar je Pinry-bord met behulp van de officiële browserextensie.
REST API
Automatiseer pincreatie en beheer collecties programmatisch via de ingebouwde Django REST Framework API.
Multi-architectuur Docker-image
De officiële image ondersteunt AMD64, ARMv7 en ARMv8 — draait op standaard VPS-servers en ARM-gebaseerde boards.
Waarom Pinry op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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