Pinry is een open-source, zelf-gehost afbeeldingenbord waarmee je afbeeldingen, video's en webpagina's kunt verzamelen, taggen en doorbladeren in een visueel aantrekkelijke tegelindeling — vergelijkbaar met Pinterest, maar volledig onder jouw controle. Het combineert een Django REST Framework back-end met een Vue.js front-end en wordt geleverd als een enkele Docker-container, ondersteund door SQLite voor een zero-dependency setup.

Zelf-hosting van Pinry betekent dat jouw persoonlijke collectie privé blijft op jouw eigen VPS, zonder algoritmische feeds, geen advertenties en geen account vereist om te browsen als je openbare toegang inschakelt. Ondersteuning voor meerdere gebruikers, openbare en privé-borden, compatibiliteit met browserextensies en een volledige REST API maken het geschikt voor zowel persoonlijke collecties als kleine samenwerkende teams.