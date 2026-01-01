ShinyProxy is de open-source server gebouwd door Open Analytics voor het hosten van interactieve data-applicaties geschreven in R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio en vele andere frameworks. Het start elke gebruikerssessie in een geïsoleerde Docker-container en proxy't vervolgens HTTP- en WebSocket-verkeer terug naar de browser, zodat elke bezoeker een schone omgeving krijgt zonder de gedeelde status te vervuilen.

Zelf ShinyProxy hosten op je eigen VPS houdt bedrijfseigen modellen, datasets en dashboards binnen je perimeter, terwijl het teams enterprise-functies geeft — authenticatie, groepsgebaseerde toegangscontrole, gebruiksregistratie — zonder licenties per gebruiker of vendor lock-in.