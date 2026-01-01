Implementeer ShinyProxy met één-klik-installatie.
Open-source server voor het implementeren van Shiny, Dash, Streamlit en andere data-apps met ingebouwde authenticatie.
Kies een VPS-plan voor ShinyProxy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ShinyProxy kunt bouwen
ShinyProxy is de open-source server gebouwd door Open Analytics voor het hosten van interactieve data-applicaties geschreven in R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio en vele andere frameworks. Het start elke gebruikerssessie in een geïsoleerde Docker-container en proxy't vervolgens HTTP- en WebSocket-verkeer terug naar de browser, zodat elke bezoeker een schone omgeving krijgt zonder de gedeelde status te vervuilen.
Zelf ShinyProxy hosten op je eigen VPS houdt bedrijfseigen modellen, datasets en dashboards binnen je perimeter, terwijl het teams enterprise-functies geeft — authenticatie, groepsgebaseerde toegangscontrole, gebruiksregistratie — zonder licenties per gebruiker of vendor lock-in.
Belangrijkste kenmerken van ShinyProxy
Containers per gebruiker
Elke sessie start een eigen Docker-container, zodat gebruikers nooit status, sessies of computerbronnen delen.
Multiframeworkondersteuning
Host R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode, en elke andere web-app verpakt als een container.
Koppelbare authenticatie
Integreer LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak of sociale logins om apps af te schermen met groepsgebaseerde toegangscontrole.
Gebruiksanalyses
Ingebouwde gebeurtenisregistratie houdt app-lanceringen, de duur en actieve sessies bij voor capaciteitsplanning en auditing.
WebSocket-streaming
Native WebSocket- en HTTP/2-proxying houdt interactieve Shiny- en Dash-apps responsief onder belasting.
Beheerdersdashboard
Live beheerdersweergave toont draaiende containers, laat operators activiteit inspecteren en stopt sessies op aanvraag.
Waarom ShinyProxy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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