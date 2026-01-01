Buildbot is een op Python gebaseerd framework voor continue integratie en levering dat het bouwen, testen en implementeren van software automatiseert. In tegenstelling tot voorgeconfigureerde gehoste CI-services, is Buildbot volledig configureerbaar in Python-code — elke trigger, scheduler, builder en reporter wordt programmatisch gedefinieerd, waardoor teams nauwkeurige controle hebben over hun build-pijplijnen zonder de beperkingen van declaratieve YAML-schema's.

Door Buildbot zelf te hosten op een VPS houd je je build-infrastructuur op servers die jij beheert, zonder facturering per minuut, zonder repositorylimieten en zonder afhankelijkheid van de uptime van externe CI-providers. De master-worker-architectuur schaalt van één enkele worker op een kleine VPS naar tientallen workers over dedicated machines, allemaal gecoördineerd vanuit één centraal webdashboard.