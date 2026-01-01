Implementeer Buildbot met één-klik installatie.
Flexibel open source CI/CD-framework voor het automatiseren van softwarebuilds, tests en implementaties over gedistribueerde workers.
Kies een VPS-plan voor Buildbot
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Buildbot kunt bouwen
Buildbot is een op Python gebaseerd framework voor continue integratie en levering dat het bouwen, testen en implementeren van software automatiseert. In tegenstelling tot voorgeconfigureerde gehoste CI-services, is Buildbot volledig configureerbaar in Python-code — elke trigger, scheduler, builder en reporter wordt programmatisch gedefinieerd, waardoor teams nauwkeurige controle hebben over hun build-pijplijnen zonder de beperkingen van declaratieve YAML-schema's.
Door Buildbot zelf te hosten op een VPS houd je je build-infrastructuur op servers die jij beheert, zonder facturering per minuut, zonder repositorylimieten en zonder afhankelijkheid van de uptime van externe CI-providers. De master-worker-architectuur schaalt van één enkele worker op een kleine VPS naar tientallen workers over dedicated machines, allemaal gecoördineerd vanuit één centraal webdashboard.
Belangrijkste kenmerken van Buildbot
Python-geconfigureerde pijplijnen
Definieer elke bouwstap, trigger en melding in Python-code voor volledige flexibiliteit die declaratieve YAML-configuraties niet kunnen evenaren.
Gedistribueerde werker architectuur
Voer builds uit op een willekeurig aantal workers — lokale containers, externe machines of cloud-VM's — allemaal gecoördineerd vanuit één master.
Webbouwdashboard
Monitor de buildgeschiedenis, live voortgang en workerstatus via de Buildbot-webinterface met waterval-, console- en rasterweergaven.
Flexibele planning
Activeer builds bij codecommits, tijdschema's, handmatige verzoeken of resultaten van upstream builds met behulp van composeerbare scheduler-objecten.
REST API en reporters
Vraag de buildstatus op via de REST API en stuur meldingen naar e-mail, Slack, GitHub-statuscontroles of een aangepast webhook-eindpunt.
Waarom Buildbot op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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