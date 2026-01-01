OpenTTD is een gratis, open-source herimplementatie van Transport Tycoon Deluxe, het baanbrekende transportsimulatiespel. Als een dedicated multiplayerserver laat het tot 255 spelers tegelijkertijd bouwen en concurreren via weg-, spoor-, zee- en luchtnetwerken op procedureel gegenereerde of handgemaakte kaarten. Tientallen jaren van community-ontwikkeling hebben nieuwe kaarttypen, verbeterde AI-tegenstanders en een rijk ecosysteem van NewGRF-contentpakketten voor voertuigen, industrieën en stadsstijlen toegevoegd.

Je OpenTTD-server zelf hosten op een VPS geeft je volledige controle over spelinstellingen, mods, spelerstoegang en serverzichtbaarheid — of je nu een privégame met vrienden wilt of een openbaar vermelde server die vindbaar is via de OpenTTD Game Coordinator.