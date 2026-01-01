Implementeer OpenTTD via een installatie met één klik.
Open-source multiplayer gameserver voor de klassieke Transport Tycoon Deluxe, die tot 255 gelijktijdige spelers ondersteunt.
Kies een VPS-plan voor OpenTTD
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenTTD kunt bouwen
OpenTTD is een gratis, open-source herimplementatie van Transport Tycoon Deluxe, het baanbrekende transportsimulatiespel. Als een dedicated multiplayerserver laat het tot 255 spelers tegelijkertijd bouwen en concurreren via weg-, spoor-, zee- en luchtnetwerken op procedureel gegenereerde of handgemaakte kaarten. Tientallen jaren van community-ontwikkeling hebben nieuwe kaarttypen, verbeterde AI-tegenstanders en een rijk ecosysteem van NewGRF-contentpakketten voor voertuigen, industrieën en stadsstijlen toegevoegd.
Je OpenTTD-server zelf hosten op een VPS geeft je volledige controle over spelinstellingen, mods, spelerstoegang en serverzichtbaarheid — of je nu een privégame met vrienden wilt of een openbaar vermelde server die vindbaar is via de OpenTTD Game Coordinator.
Belangrijkste kenmerken van OpenTTD
Massale Multiplayerondersteuning
Bied plaats aan maximaal 255 gelijktijdige spelers met ingebouwde ondersteuning voor openbare, alleen op uitnodiging en met wachtwoord beveiligde spelmodi.
Ondersteuning voor NewGRF Mod
Breid je server uit met door de community gemaakte NewGRF-contentpakketten die nieuwe voertuigen, industrieën, terreintypes en visuele stijlen toevoegen.
Behoud van opgeslagen spel
Instelbare automatische opslagintervallen en een permanent datavolume beschermen de spelvoortgang en maken eenvoudig terugdraaien naar een eerdere sessie mogelijk.
Openbare serverdetectie
Registreert automatisch bij de OpenTTD Gamecoördinator, zodat spelers wereldwijd je server kunnen vinden en betreden via de in-game serverbrowser.
Klassieke Gameplay Herleefd
Getrouwe herimplementatie van Transport Tycoon Deluxe met tientallen jaren aan gameplayverbeteringen, nieuwe kaartgeneratoren en verbeterde AI-tegenstanders.
Waarom OpenTTD op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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