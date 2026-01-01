Implementeer ByteStash met een één-klik-installatie.
Zelfgehoste codefragmentbeheerder met syntaxismarkering, full-text zoeken en optionele SSO voor ontwikkelaars en teams.
Kies een VPS-plan voor ByteStash
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ByteStash kunt bouwen
ByteStash is een zelfgehoste webapplicatie voor het opslaan, organiseren en delen van code-snippets in één doorzoekbare bibliotheek. Het ondersteunt tientallen programmeertalen met volledige syntax-highlighting, laat je filteren op taal of trefwoord, favorieten vastzetten voor snelle toegang en snippets openbaar delen zonder dat ontvangers accounts nodig hebben.
In tegenstelling tot cloudgebaseerde snippertools draait ByteStash volledig op je eigen infrastructuur met een lichtgewicht SQLite-database — geen externe services vereist. Het wordt geleverd met een volledige REST API met Swagger-documentatie en optionele OpenID Connect-integratie, waardoor het even geschikt is voor solo-ontwikkelaars en teams die gecentraliseerd identiteitsbeheer gebruiken.
Belangrijkste kenmerken van ByteStash
Syntaxisaccentuering
Ondersteunt tientallen programmeertalen, zodat elk codefragment wordt weergegeven met nauwkeurige, leesbare syntaxiskleuring.
Fulltext zoeken
Zoek en filter jouw hele snippetbibliotheek op taal, trefwoord of tag om precies te vinden wat je nodig hebt binnen enkele seconden.
Openbaar delen
Deel individuele fragmenten of collecties via openbare links — ontvangers hebben geen account nodig om ze te bekijken.
REST API-toegang
Volledige CRUD API met ingebouwde Swagger-documentatie laat je het ophalen van fragmenten integreren in scripts, editors of CI-pipelines.
SSO-integratie
Koppel elke OpenID Connect-provider om single sign-on mogelijk te maken voor teams die al gecentraliseerd identiteitsbeheer gebruiken.
Waarom ByteStash op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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