ByteStash is een zelfgehoste webapplicatie voor het opslaan, organiseren en delen van code-snippets in één doorzoekbare bibliotheek. Het ondersteunt tientallen programmeertalen met volledige syntax-highlighting, laat je filteren op taal of trefwoord, favorieten vastzetten voor snelle toegang en snippets openbaar delen zonder dat ontvangers accounts nodig hebben.

In tegenstelling tot cloudgebaseerde snippertools draait ByteStash volledig op je eigen infrastructuur met een lichtgewicht SQLite-database — geen externe services vereist. Het wordt geleverd met een volledige REST API met Swagger-documentatie en optionele OpenID Connect-integratie, waardoor het even geschikt is voor solo-ontwikkelaars en teams die gecentraliseerd identiteitsbeheer gebruiken.