Implementeer Seerr met één klik.
Gecombineerd platform voor media-aanvragen voor Jellyfin, Plex en Emby met automatische verwerking via Sonarr en Radarr.
Kies een VPS-plan voor Seerr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Seerr kunt bouwen
Seerr is een open-source platform voor media-aanvragen en discovery dat het beste van Overseerr en Jellyseerr combineert in één enkele applicatie met native ondersteuning voor Jellyfin, Plex en Emby. Gebruikers kunnen films en tv-series zoeken, aanvragen indienen en beheerders keuren deze goed via een overzichtelijk dashboard — terwijl Sonarr en Radarr het daadwerkelijke downloaden automatisch afhandelen.
Door Seerr zelf te hosten, blijven de inloggegevens van de mediaserver en API-sleutels binnen je eigen infrastructuur, terwijl je familie en vrienden een verfijnde manier biedt om content aan te vragen zonder directe toegang tot je automatiseringstools. De 24/7 beschikbaarheid van VPS-implementatie zorgt ervoor dat aanvragen en meldingen betrouwbaar werken, ongeacht of je thuisnetwerk online is.
Belangrijkste kenmerken van Seerr
Ondersteuning voor meerdere servers
Werkt met Jellyfin, Plex en Emby, inclusief single sign-on, zodat gebruikers inloggen met dezelfde inloggegevens die ze gebruiken voor hun mediaserver.
Sonarr en Radarr-integratie
Verstuurt automatisch goedgekeurde aanvragen naar Sonarr voor tv-series en Radarr voor films, waarmee de volledige pijplijn van aanvraag tot bibliotheek wordt voltooid.
Duplicatiepreventie
Scant bestaande mediabibliotheken voordat aanvragen worden geaccepteerd, waardoor onnodige downloads van reeds beschikbare inhoud worden voorkomen.
Granulaire machtigingen
Op rollen gebaseerde toegangscontroles en aanvraagquota per gebruiker stellen beheerders in staat te beheren wat gebruikers kunnen aanvragen en hoe vaak.
Meerkanaals meldingen
Verstuurt goedkeurings- en beschikbaarheidswaarschuwingen via Discord, Telegram, Slack, e-mail en webhooks om gebruikers op de hoogte te houden van hun aanvragen.
Waarom Seerr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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