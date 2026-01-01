Seerr is een open-source platform voor media-aanvragen en discovery dat het beste van Overseerr en Jellyseerr combineert in één enkele applicatie met native ondersteuning voor Jellyfin, Plex en Emby. Gebruikers kunnen films en tv-series zoeken, aanvragen indienen en beheerders keuren deze goed via een overzichtelijk dashboard — terwijl Sonarr en Radarr het daadwerkelijke downloaden automatisch afhandelen.

Door Seerr zelf te hosten, blijven de inloggegevens van de mediaserver en API-sleutels binnen je eigen infrastructuur, terwijl je familie en vrienden een verfijnde manier biedt om content aan te vragen zonder directe toegang tot je automatiseringstools. De 24/7 beschikbaarheid van VPS-implementatie zorgt ervoor dat aanvragen en meldingen betrouwbaar werken, ongeacht of je thuisnetwerk online is.