Woodpecker CI is een lichtgewicht community fork van Drone CI dat een eenvoudig platform voor continue integratie en levering biedt. Pipelines worden gedefinieerd als eenvoudige YAML-bestanden in je repositories, en Woodpecker voert ze automatisch uit bij push-, pull request- of tag-events via een GitHub OAuth-integratie.

Zelf Woodpecker CI hosten op een VPS geeft je volledige controle over je build-infrastructuur zonder facturering per minuut of gebruikerslimieten. Opmerking: voordat je implementeert, maak een GitHub OAuth-app aan met de callback-URL ingesteld op de URL van je Woodpecker-instantie, en geef vervolgens de Client ID en Secret op tijdens het installatieproces.