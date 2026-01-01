Implementeer Woodpecker CI met één klik.
Lichtgewicht open-source CI/CD-platform met native GitHub-integratie voor geautomatiseerd testen, bouwen en implementeren.
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Wat je met Woodpecker CI kunt bouwen
Woodpecker CI is een lichtgewicht community fork van Drone CI dat een eenvoudig platform voor continue integratie en levering biedt. Pipelines worden gedefinieerd als eenvoudige YAML-bestanden in je repositories, en Woodpecker voert ze automatisch uit bij push-, pull request- of tag-events via een GitHub OAuth-integratie.
Zelf Woodpecker CI hosten op een VPS geeft je volledige controle over je build-infrastructuur zonder facturering per minuut of gebruikerslimieten. Opmerking: voordat je implementeert, maak een GitHub OAuth-app aan met de callback-URL ingesteld op de URL van je Woodpecker-instantie, en geef vervolgens de Client ID en Secret op tijdens het installatieproces.
Belangrijkste kenmerken van Woodpecker CI
YAML-pijplijndefinities
Definieer build-, test- en deploy-pijplijnen als .woodpecker.yaml-bestanden die je vastlegt naast je applicatiecode.
GitHub-integratie
Activeer pipelines automatisch bij push-, pull request- en tag-gebeurtenissen via GitHub OAuth zonder extra webhooks.
Docker-native builds
Elke pijplijnstap draait in een Docker-container, wat zorgt voor schone, geïsoleerde en reproduceerbare buildomgevingen.
Parallelle stappen
Voer onafhankelijke pijplijnstappen parallel uit om de totale bouwtijd voor projecten met meerdere componenten te verkorten.
Geheimenbeheer
Sla API-sleutels en inloggegevens op als versleutelde pipelinegeheimen die toegankelijk zijn voor stappen, zonder deze bloot te stellen in YAML-bestanden.
Waarom Woodpecker CI op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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