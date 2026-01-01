Implementeer Cloudreve met één klik.
Zelfgehoste cloudopslagplatform met bestandsdeling, online voorvertoning en ondersteuning voor meerdere gebruikers onder jouw volledige controle.
Kies een VPS-plan voor Cloudreve
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cloudreve kunt bouwen
Cloudreve is een open-source zelf-gehost cloudopslagplatform met meer dan 27.000 GitHub-sterren, ontwikkeld om individuen en teams een privé-clouddrive te bieden die ze volledig beheren. Het levert een verfijnde, Google Drive-achtige ervaring — met slepen-en-neerzetten uploads, deelbare links, online mediavoorbeelden en WebDAV-desktopintegratie — terwijl elk bestand wordt opgeslagen op infrastructuur die je zelf bezit.
In tegenstelling tot commerciële cloudopslagdiensten, legt Cloudreve geen kosten per gebruiker, geen bestandsscans en geen opslaglimieten op, afgezien van de schijfcapaciteit van je VPS. Het ondersteunt meerdere opslag-backends, waaronder lokale schijven, S3-compatibele diensten, OneDrive en Google Drive, zodat je diverse opslag onder één toegangspunt kunt verenigen. Deze implementatie koppelt Cloudreve aan PostgreSQL en Redis voor betrouwbare metadata-opslag en snel bestandsbeheer.
Belangrijkste kenmerken van Cloudreve
Meerdere opslagbackends
Verbind lokale schijf, S3-compatibele buckets, OneDrive of Google Drive en beheer alle opslag vanaf één uniforme interface.
Veilige bestandsdeling
Maak deellinks met optionele wachtwoordbeveiliging, vervaldatums en downloadlimieten om te bepalen wie toegang heeft tot wat.
Online mediavoorvertoning
Bekijk afbeeldingen, video's, audio, documenten en codebestanden direct in de browser zonder te downloaden.
WebDAV-desktoptoegang
Koppel Cloudreve als een netwerkschijf op Windows, macOS of Linux voor native bestandssysteemintegratie zonder extra software.
Meerdere gebruikers met quota's
Maak gebruikersaccounts met individuele opslagquota en toestemmingsniveaus voor gezinnen, teams of klanten.
Waarom Cloudreve op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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