Cloudreve is een open-source zelf-gehost cloudopslagplatform met meer dan 27.000 GitHub-sterren, ontwikkeld om individuen en teams een privé-clouddrive te bieden die ze volledig beheren. Het levert een verfijnde, Google Drive-achtige ervaring — met slepen-en-neerzetten uploads, deelbare links, online mediavoorbeelden en WebDAV-desktopintegratie — terwijl elk bestand wordt opgeslagen op infrastructuur die je zelf bezit.

In tegenstelling tot commerciële cloudopslagdiensten, legt Cloudreve geen kosten per gebruiker, geen bestandsscans en geen opslaglimieten op, afgezien van de schijfcapaciteit van je VPS. Het ondersteunt meerdere opslag-backends, waaronder lokale schijven, S3-compatibele diensten, OneDrive en Google Drive, zodat je diverse opslag onder één toegangspunt kunt verenigen. Deze implementatie koppelt Cloudreve aan PostgreSQL en Redis voor betrouwbare metadata-opslag en snel bestandsbeheer.