Implementeer Dawarich met één klik.
Zelfgehost alternatief voor Google Timeline voor het bijhouden en visualiseren van jouw volledige locatiegeschiedenis op een interactieve kaart.
Kies een VPS-plan voor Dawarich
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dawarich kunt bouwen
Dawarich is een zelfgehost alternatief voor Google Timeline dat je locatiegeschiedenis onder je eigen controle brengt. Importeer gegevens van Google Maps Tijdlijn-exports, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-bestanden en andere bronnen om een rijk, doorzoekbaar overzicht op te bouwen van overal waar je bent geweest.
Het platform visualiseert je bewegingen als interactieve kaarten met heatmaps, routelijnen en 'fog-of-war'-overlays. Ingebouwde statistieken tonen bezochte landen, verkende steden en de totale afgelegde afstand, terwijl reistools je reizen laten annoteren met foto's en notities. Locatie delen met familie met individuele privacycontroles maakt het geschikt voor huishoudelijk gebruik. Zelfhosting houdt gevoelige locatiegegevens volledig op je eigen infrastructuur, weg van Google en andere derden.
Belangrijkste kenmerken van Dawarich
Multibronimport
Importeer locatiegegevens van Google Maps Tijdlijn, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-bestanden en meer om een compleet historisch overzicht op te bouwen.
Interactieve kaartweergaven
Verken je geschiedenis als heatmaps, routelijnen en 'fog-of-war'-overlays op een volledig interactieve kaart met aanpasbare lagen.
Reisstatistieken
Bekijk hoeveel landen en steden je hebt bezocht, hoe ver je hebt gereisd, en houd bij hoeveel dagen je in elk land hebt doorgebracht.
Foto-integratie
Koppel Immich of Photoprism om geotagde foto's over de kaart te leggen en herinneringen te koppelen aan specifieke reizen en locaties.
Locatie delen met gezin
Deel je locatie met familieleden terwijl je individuele privacycontroles behoudt, zodat elke persoon beslist wat diegene prijsgeeft.
Waarom Dawarich op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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