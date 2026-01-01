Dawarich is een zelfgehost alternatief voor Google Timeline dat je locatiegeschiedenis onder je eigen controle brengt. Importeer gegevens van Google Maps Tijdlijn-exports, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-bestanden en andere bronnen om een rijk, doorzoekbaar overzicht op te bouwen van overal waar je bent geweest.

Het platform visualiseert je bewegingen als interactieve kaarten met heatmaps, routelijnen en 'fog-of-war'-overlays. Ingebouwde statistieken tonen bezochte landen, verkende steden en de totale afgelegde afstand, terwijl reistools je reizen laten annoteren met foto's en notities. Locatie delen met familie met individuele privacycontroles maakt het geschikt voor huishoudelijk gebruik. Zelfhosting houdt gevoelige locatiegegevens volledig op je eigen infrastructuur, weg van Google en andere derden.