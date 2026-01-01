Implementeer Overseerr met één klik installatie.
Beheer- en ontdekkingstool voor media-aanvragen voor Plex met TMDb-gestuurd bladeren, goedkeuringsprocessen en automatische Sonarr- en Radarr-integratie.
Kies een VPS-plan voor Overseerr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Overseerr kunt bouwen
Overseerr is de toonaangevende open-source tool voor het beheer van media-aanvragen voor Plex-serverbeheerders. Gebruikers bladeren door een prachtige TMDb-gestuurde interface om films of tv-series te ontdekken en aan te vragen; beheerders beoordelen en keuren die aanvragen goed, die vervolgens automatisch worden afgehandeld via Sonarr en Radarr. Plex-authenticatie zorgt voor naadloze single sign-on, en de bibliotheekscanner voorkomt dubbele downloads door te controleren wat er al beschikbaar is.
Overseerr zelf hosten op je VPS geeft je Plex-community een gepolijst, altijd toegankelijk portaal zonder backend-automatiseringstools bloot te stellen. Toegewijde resources zorgen voor snelle media-ontdekking met kunstwerken in hoge resolutie, terwijl persistente opslag de aanvraaggeschiedenis, gebruikersaccounts en integratie-instellingen beschermt bij herstarts en updates.
Belangrijkste kenmerken van Overseerr
Plex Single Sign-On
Gebruikers authenticeren met hun Plex-accounts en machtigingen synchroniseren automatisch, dus er is geen aparte gebruikersbeheerlaag om te onderhouden.
Sonarr- en Radarr-integratie
Goedgekeurde verzoeken worden direct doorgestuurd naar Sonarr of Radarr voor automatische download en levering aan de bibliotheek, waarmee de cirkel wordt gesloten zonder handmatige tussenkomst.
TMDb Ontdekkingsinterface
Een visueel rijke browse-ervaring, aangedreven door The Movie Database, laat gebruikers trending, populaire en aanbevolen content ontdekken voordat ze aanvragen doen.
Aanvraaggoedkeuringsworkflow
Beheerders bekijken openstaande aanvragen via een intuïtief dashboard met de mogelijkheid om deze goed te keuren, af te wijzen, of quota per gebruiker in te stellen om de opslagcapaciteit te beheren.
Meerkanaalsmeldingen
Houdt gebruikers op de hoogte van de aanvraagstatus via Discord, Telegram, Slack, e-mail, webhooks, Pushover en meer, waarbij elk kanaal onafhankelijk configureerbaar is.
Waarom Overseerr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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