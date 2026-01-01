Implementeer Memos met één klik.
Lichtgewicht, privacy-gerichte notitie-app met een wrijvingsloze tijdlijn voor het direct vastleggen van gedachten.
Kies een VPS-plan voor Memos
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Memos kunt bouwen
Memos is een zelf-gehoste notitie-app, gebouwd rond een eenvoudige tijdlijn die de frictie van traditionele notitietools wegneemt — geen titels, geen mappen, gewoon typen en opslaan. Het ondersteunt Markdown-opmaak, hashtag-organisatie, afbeeldingsbijlagen, full-text zoeken en toegang voor meerdere gebruikers vanuit één enkele lichtgewicht container, ondersteund door SQLite.
Memos draaien op je eigen VPS betekent dat je notities nooit een server van derden raken, abonnementskosten vervallen en je volledige vastgelegde kennisbank onbeperkt toegankelijk blijft, zonder het risico op service-uitval dat commerciële notitie-apps treft.
Belangrijkste kenmerken van Memos
Moeiteloze vastlegging
Geen titels of mappen vereist — open de app, typ je gedachte en sla binnen enkele seconden op zonder je workflow te onderbreken.
Markdownondersteuning
Formatteer notities met koppen, codeblokken, checklists en links met standaard Markdown-syntaxis.
Hashtagorganisatie
Tag notities met hashtags terwijl je schrijft en filter de tijdlijn direct om elk onderwerp of project te bekijken.
Voltekst zoeken
Vind elke notitie in je hele geschiedenis in milliseconden zonder door maphiërarchieën te navigeren.
Volledige privacy
Al je notities blijven op je VPS — geen advertentieanalyse, geen cloudsynchronisatie met derden en geen abonnementskosten.
Waarom Memos op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
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