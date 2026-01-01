Memos is een zelf-gehoste notitie-app, gebouwd rond een eenvoudige tijdlijn die de frictie van traditionele notitietools wegneemt — geen titels, geen mappen, gewoon typen en opslaan. Het ondersteunt Markdown-opmaak, hashtag-organisatie, afbeeldingsbijlagen, full-text zoeken en toegang voor meerdere gebruikers vanuit één enkele lichtgewicht container, ondersteund door SQLite.

Memos draaien op je eigen VPS betekent dat je notities nooit een server van derden raken, abonnementskosten vervallen en je volledige vastgelegde kennisbank onbeperkt toegankelijk blijft, zonder het risico op service-uitval dat commerciële notitie-apps treft.