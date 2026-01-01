Unstructured is een open-source API voor documentverwerking, ontworpen voor AI- en machine learning-pipelines. Het neemt PDF's, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, afbeeldingen, HTML en andere ongestructureerde formats op en extraheert schone, gestructureerde tekstelementen die klaar zijn voor opname in een vectordatabase.

Zelf-hosten van Unstructured op een VPS houdt gevoelige documenten binnen je eigen infrastructuur, terwijl het dezelfde extractiemogelijkheden biedt die worden gebruikt in productie RAG-systemen. Het integreert met LangChain, LlamaIndex en belangrijke vectordatabases, waardoor het een drop-in laag voor documentopname is voor elke AI-applicatie.