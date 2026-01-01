Implementeer Unstructured met één-klik-installatie.
Documentverwerkings-API die gestructureerde gegevens extraheert uit PDF's, Word-bestanden en afbeeldingen voor RAG-pijplijnen en AI-modellen.
Kies een VPS-plan voor Unstructured
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Unstructured kunt bouwen
Unstructured is een open-source API voor documentverwerking, ontworpen voor AI- en machine learning-pipelines. Het neemt PDF's, Word-documenten, PowerPoint-presentaties, afbeeldingen, HTML en andere ongestructureerde formats op en extraheert schone, gestructureerde tekstelementen die klaar zijn voor opname in een vectordatabase.
Zelf-hosten van Unstructured op een VPS houdt gevoelige documenten binnen je eigen infrastructuur, terwijl het dezelfde extractiemogelijkheden biedt die worden gebruikt in productie RAG-systemen. Het integreert met LangChain, LlamaIndex en belangrijke vectordatabases, waardoor het een drop-in laag voor documentopname is voor elke AI-applicatie.
Belangrijkste kenmerken van Unstructured
Multiformaat extractie
Verwerk PDF's, Word, Excel, PowerPoint, afbeeldingen, HTML en e-mailformaten via één consistent API-eindpunt.
RAG-pijplijn klaar
Resultaten zijn gestructureerd voor directe opname in vectordatabases zoals Weaviate, Pinecone en Chroma voor retrieval-augmented generatie.
LangChain-integratie
Native LangChain- en LlamaIndex-laders maken Unstructured een drop-in documentbron voor elk AI-applicatieframework.
Tabelextractie
Extraheert nauwkeurig tabellen uit PDF's en Word-documenten, met behoud van structuur voor verdere gegevensverwerkingstaken.
On-premises privacy
Draaiend op je eigen VPS garandeert dat gevoelige documenten je infrastructuur nooit verlaten tijdens het extractieproces.
Waarom Unstructured op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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