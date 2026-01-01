Implementeer ZeroNote met één klik.
Geïntegreerde versleutelde app voor notities, wachtwoorden, bladwijzers en 2FA met zero-knowledge client-side AES-versleuteling.
Kies een VPS-plan voor ZeroNote
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ZeroNote kunt bouwen
ZeroNote is een zelfgehoste geïntegreerde productiviteitsapp die notitiebeheer, wachtwoordbeheer, bladwijzers en tweefactorauthenticatiecodes samenbrengt in één versleutelde applicatie. Het gebruikt client-side AES-versleuteling met een zero-knowledge architectuur — de server ziet jouw onversleutelde gegevens nooit, alleen jouw apparaat kan deze ontsleutelen.
ZeroNote zelf hosten op een VPS combineert vier afzonderlijke tools tot één privé, versleutelde dienst die je volledig beheert. Offline-first SQLite-opslag zorgt ervoor dat gegevens altijd beschikbaar zijn zonder internetverbinding, slimme automatische tagging houdt items automatisch georganiseerd, en optionele P2P- of S3-synchronisatie breidt de beschikbaarheid uit over verschillende apparaten.
Belangrijkste kenmerken van ZeroNote
Nul-kennisversleuteling
Client-side AES-versleuteling zorgt ervoor dat je notities, wachtwoorden en 2FA-codes worden versleuteld voordat ze je apparaat verlaten.
Uniform hulpmiddel
Vervang afzonderlijke wachtwoordmanager, notitie-app, bladwijzermanager en 2FA-authenticator door één zelfgehoste applicatie.
Offline-first opslag
Gegevens worden lokaal opgeslagen in SQLite, zodat je kluis toegankelijk blijft, zelfs zonder een actieve internetverbinding.
Slimme automatische tagging
Slimme tags categoriseren items automatisch op basis van inhoudstype en trefwoorden, waardoor je kluis georganiseerd blijft zonder handmatige inspanning.
P2P-sync en S3-sync
Optioneel synchroniseer je jouw versleutelde kluis op verschillende apparaten met behulp van peer-to-peer synchronisatie of je eigen S3-compatibele opslagbucket.
Waarom ZeroNote op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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