ZeroNote is een zelfgehoste geïntegreerde productiviteitsapp die notitiebeheer, wachtwoordbeheer, bladwijzers en tweefactorauthenticatiecodes samenbrengt in één versleutelde applicatie. Het gebruikt client-side AES-versleuteling met een zero-knowledge architectuur — de server ziet jouw onversleutelde gegevens nooit, alleen jouw apparaat kan deze ontsleutelen.

ZeroNote zelf hosten op een VPS combineert vier afzonderlijke tools tot één privé, versleutelde dienst die je volledig beheert. Offline-first SQLite-opslag zorgt ervoor dat gegevens altijd beschikbaar zijn zonder internetverbinding, slimme automatische tagging houdt items automatisch georganiseerd, en optionele P2P- of S3-synchronisatie breidt de beschikbaarheid uit over verschillende apparaten.